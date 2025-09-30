फरीदाबाद में तेज हवा के साथ बारिश शुरू, दशहरा की तैयारियों में डाला खलल; अगले 24 घंटे कैसा मौसम?

बारिश से लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन दशहरा की तैयारियों पर असर पड़ गया। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि बारिश होगी और दोपहर तक मौसम ने रंग दिखा दिया। बारिश के चलते शहर में चल रहीं दशहरा की तैयारियों में खलल पैदा हो गया।

फरीदाबाद शहर में सोमवार को अचानक मौसम ने करवट ली। दोपहर 12 बजे तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन दशहरा की तैयारियों पर असर पड़ गया। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि बारिश होगी और दोपहर तक मौसम ने रंग दिखा दिया। बारिश के चलते शहर में चल रहीं दशहरा की तैयारियों में खलल पैदा हो गया।

एक सप्ताह से लगातार चल रही उमस से लोग बेहाल थे। ऐसे में बारिश की बूंदें राहत लेकर आईं। हालांकि बारिश ने दशहरा की तैयारियों में खलल डाल दिया। शहर के अलग-अलग हिस्सों में दशहरा मैदानों पर रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले बनाए जा रहे थे। तेज बारिश से पुतले भीग गए। आयोजकों और कारीगरों ने पुतलों को बचाने के लिए पॉलिथीन और तिरपाल का इंतजाम किया। बावजूद इसके कई पुतलों की कागज और कपड़े की परतें खराब हो गईं।