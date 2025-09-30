Heavy rain and strong winds lash Faridabad, disrupting Dussehra preparations फरीदाबाद में तेज हवा के साथ बारिश शुरू, दशहरा की तैयारियों में डाला खलल; अगले 24 घंटे कैसा मौसम?, Ncr Hindi News - Hindustan
फरीदाबाद में तेज हवा के साथ बारिश शुरू, दशहरा की तैयारियों में डाला खलल; अगले 24 घंटे कैसा मौसम?

Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, फरीदाबादTue, 30 Sep 2025 01:09 PM
फरीदाबाद शहर में सोमवार को अचानक मौसम ने करवट ली। दोपहर 12 बजे तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली, लेकिन दशहरा की तैयारियों पर असर पड़ गया। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे। लोग उम्मीद कर रहे थे कि बारिश होगी और दोपहर तक मौसम ने रंग दिखा दिया। बारिश के चलते शहर में चल रहीं दशहरा की तैयारियों में खलल पैदा हो गया।

एक सप्ताह से लगातार चल रही उमस से लोग बेहाल थे। ऐसे में बारिश की बूंदें राहत लेकर आईं। हालांकि बारिश ने दशहरा की तैयारियों में खलल डाल दिया। शहर के अलग-अलग हिस्सों में दशहरा मैदानों पर रावण, मेघनाद और कुंभकरण के पुतले बनाए जा रहे थे। तेज बारिश से पुतले भीग गए। आयोजकों और कारीगरों ने पुतलों को बचाने के लिए पॉलिथीन और तिरपाल का इंतजाम किया। बावजूद इसके कई पुतलों की कागज और कपड़े की परतें खराब हो गईं।

बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। एनआईटी, बल्लभगढ़ और ओल्ड फरीदाबाद क्षेत्र में सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ी। जगह-जगह जाम के हालात बने और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हो गई। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटे तक हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने रहेंगे। अधिकारियों का कहना है कि मौसम में यह बदलाव उत्तर-पश्चिमी हवाओं और स्थानीय दबाव की वजह से हुआ है। फिलहाल लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन दशहरा आयोजक चिंतित हैं कि अगर बारिश जारी रही तो कार्यक्रम की तैयारियां प्रभावित हो सकती हैं।