दिल्ली में एंट्री महंगी; भारी वाहनों पर पर्यावरण क्षति शुल्क बढ़ा, किसे कितना देना होगा?

काम की बात: दिल्ली में एंट्री महंगी; भारी वाहनों पर पर्यावरण क्षति शुल्क बढ़ा, किसे कितना देना होगा?
दिल्ली सरकार ने पलूशन कम करने के लिए कमर्शियल वाहनों पर ECC चार्ज बढ़ा दिया है। अब हल्के वाहनों को 2,000 और भारी ट्रकों को 4,000 रुपये देने होंगे। यही नहीं हर साल इसमें 5 फीसदी वृद्धि होगी।
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में एंट्री करने वाले कमर्शियल वाहनों पर पर्यावरण क्षति शुल्क (Environmental Compensation Charge, ECC) बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के प्रस्ताव के आधार पर जारी की गई है। इसमें ECC की दरों को संशोधित करने की सिफारिश की गई थी ताकि इसकी रोकथाम क्षमता फिर से मजबूत हो सके। यही नहीं पलूशन फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों की दिल्ली में एंट्री को कम किया जा सके।
पलूशन के खिलाफ लड़ाई में बड़ा कदम
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि यह दिल्ली की पलूशन के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा कदम है। संशोधित ECC का मकसद पलूशन फैलाने वाले कमर्शियल वाहनों की गैरजरूरी एंट्री को कम करना है। खासतौर पर डीजल से चलने वाले वाहनों पर फोकस करना है। ECC बढ़ाकर सरकार ने साफ संदेश दिया है कि पलूशन फैलाने वाले वाहनों के दिल्ली में प्रवेश की पर्यावरणीय कीमत अब काफी अधिक होगी।
किसे कितना देना होगा?
नई व्यवस्था के अनुसार, कैटेगरी 2 (हल्के कॉमर्शियल वाहन? आदि) और कैटेगरी 3 (2 एक्सल ट्रक) के लिए एनवायरनमेंटल कम्पेन्सेशन चार्ज (Environmental Compensation Charge, ECC) 1,400 से बढ़ाकर 2,000 कर दिया गया है। वहीं कैटेगरी 4 (3 एक्सल ट्रक) और कैटेगरी 5 (4 एक्सल ट्रक और उससे ऊपर) के लिए ईसीसी 2,600 से बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया है।
हर साल होगी 5 फीसदी की बढ़ोतरी
सुप्रीम कोर्ट ने CAQM की ओर से सुझाए प्रस्ताव पर विचार करते हुए इसे उचित, न्यायसंगत और संतुलित माना था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि हर साल 5 फीसदी की बढ़ोतरी अप्रैल महीने से लागू होगी। सिरसा ने कहा कि एक बार बढ़ोतरी करना पर्याप्त नहीं है। हर साल 5 फीसदी की बढ़ोतरी ECC की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए जरूरी है।
ऐसे कर सकते हैं बचाव
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पीछे आकलन था कि साल 2015 में तय किया गया ECC समय के साथ अपनी रोकथाम क्षमता का कुछ हिस्सा खो चुका था। वे कमर्शियल और भारी वाहन जिन्हें दिल्ली में प्रवेश की जरूरत नहीं है, सिवाय जरूरी सेवाओं के, उन्हें दिल्ली से बाहर रखने के लिए एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे वे संशोधित ECC के भुगतान से भी बच सकेंगे। यह निर्देश दिल्ली में गैरजरूरी वाहनों के दबाव को करता है।
पलूशन की रोकथाम के लिए कई स्तरों पर काम
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार पलूशन की रोकथाम के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। हर स्तर पर कार्रवाई की जा रही है ताकि दिल्ली स्वच्छ परिवहन और बेहतर जीवन की दिशा में आगे बढ़ सके। इस निर्णय को एक व्यापक क्लीन एयर स्ट्रेटेजी के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारी सरकार की मंशा है कि पलूशन फैलाने वाले वाहनों को सख्त आर्थिक जिम्मेदारी उठानी पड़े। दिल्ली सरकार लगातार वाहन पलूशन को कम करने के लिए कदम उठा रही है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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