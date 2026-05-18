दिल्ली में 43°C पार तापमान; सीजन का सबसे हॉट डे, 4 दिन लू चलने का येलो अलर्ट
दिल्ली के साथ NCR में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में अधिकांश समय पश्चिमी दिशा से हवा चलने की संभावना है।
Delhi Weather: दिल्ली के साथ ही एनसीआर के लोगों को एक बार फिर भारी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में इस हफ्ते तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मोसम विभाग की ओर से दिल्ली के साथ ही एनसीआर में कल से लगातार 4 दिन लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। एक दिन पहले रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो इस महीने का सबसे गर्म दिन रहा।
सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। यह सीजन का सबसे गर्म दिन है। लोधी रोड पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। यानी यहां पर लू की स्थिति बनी है। अगले तीन दिन तक दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है।
राजस्थान और बलूचिस्तान से आने वाले गर्म हवाओं ने बढ़ाई मुसीबत
मौसम विभाग की मानें तो अब दिल्ली में राजस्थान और बलूचिस्तान की तरफ से आने वाली सूखी और गर्म हवाएं चलेंगी, जिससे गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। हवाओं की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। कभी-कभी इसके 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। रविवार को दिल्ली का रिज इलाका सबसे गर्म रहा जहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
कल से चार दिन लू चलने का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने कल से दिल्ली में लू चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक; 19, 20, 21 और 22 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में भीषण लू चल सकती है। इसको लेकर चारों दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में मंगलवार को तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दिन के समय कभी-कभी हवा के झोंकों की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाने का अनुमान है।
40 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है स्पीड
मौसम विभाग के अनुसार, 20 मई को भी दिल्ली एनसीआर में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 21 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के कुछ हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई। दिन में हवा के गर्म थपेड़ों की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है। दिन के दौरान कभी-कभी हवा के झोंकों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है।
45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है तापमान
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में 22 मई को भी लू चलने की स्थितियां रहेंगी। मौसम विभाग ने 19 और 20 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 43 से 45 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। इसके बाद 21, 22, 23 और 24 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 42 से 44 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 27 से 29 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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