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दिल्ली में 43°C पार तापमान; सीजन का सबसे हॉट डे, 4 दिन लू चलने का येलो अलर्ट

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के साथ NCR में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में अधिकांश समय पश्चिमी दिशा से हवा चलने की संभावना है।

दिल्ली में 43°C पार तापमान; सीजन का सबसे हॉट डे, 4 दिन लू चलने का येलो अलर्ट

Delhi Weather: दिल्ली के साथ ही एनसीआर के लोगों को एक बार फिर भारी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में इस हफ्ते तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मोसम विभाग की ओर से दिल्ली के साथ ही एनसीआर में कल से लगातार 4 दिन लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। एक दिन पहले रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो इस महीने का सबसे गर्म दिन रहा।

सीजन का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। सफदरजंग में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। यह सीजन का सबसे गर्म दिन है। लोधी रोड पर अधिकतम तापमान सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। यानी यहां पर लू की स्थिति बनी है। अगले तीन दिन तक दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है।

राजस्थान और बलूचिस्तान से आने वाले गर्म हवाओं ने बढ़ाई मुसीबत

मौसम विभाग की मानें तो अब दिल्ली में राजस्थान और बलूचिस्तान की तरफ से आने वाली सूखी और गर्म हवाएं चलेंगी, जिससे गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। हवाओं की स्पीड 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक देखी जा सकती है। कभी-कभी इसके 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। रविवार को दिल्ली का रिज इलाका सबसे गर्म रहा जहां अधिकतम तापमान 42.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।

कल से चार दिन लू चलने का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने कल से दिल्ली में लू चलने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक; 19, 20, 21 और 22 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में भीषण लू चल सकती है। इसको लेकर चारों दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में मंगलवार को तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। दिन के समय कभी-कभी हवा के झोंकों की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाने का अनुमान है।

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40 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है स्पीड

मौसम विभाग के अनुसार, 20 मई को भी दिल्ली एनसीआर में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 21 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के कुछ हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की गई। दिन में हवा के गर्म थपेड़ों की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने का अनुमान है। दिन के दौरान कभी-कभी हवा के झोंकों की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है।

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45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है तापमान

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में 22 मई को भी लू चलने की स्थितियां रहेंगी। मौसम विभाग ने 19 और 20 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 43 से 45 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। इसके बाद 21, 22, 23 और 24 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 42 से 44 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 27 से 29 डिग्री सेल्सियस तक जाने का अनुमान है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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