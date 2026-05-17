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भीषण लू का सामना करेगी दिल्ली, दो दिन येलो अलर्ट; 45°C जाएगा तापमान

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में तेज धूप और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने इस हफ्ते दिल्ली-एनसीआर में लू का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। 

भीषण लू का सामना करेगी दिल्ली, दो दिन येलो अलर्ट; 45°C जाएगा तापमान

Delhi Mausam: दिल्ली में गर्म हवाओं और तेज धूप की वजह से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने इस हफ्ते दो दिन दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस हफ्ते दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में दिल्ली को भीषण गर्मी से अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक दिन पहले शनिवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री रहा जो सामान्य से थोड़ा ज्यादा है जबकि न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री रहा। इस महीने में यह दूसरी बार है जब दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार गया है।

आज और कल गर्मी के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान

मौसम विभाग ने आज और कल यानी 17 और 18 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी दी है। मौसम खराब होने के दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। दिन के दौरान कभी-कभी हवा की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

19 और 20 मई को लू चलने का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 19 और 20 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 19 मई को दिल्ली एनसीआर में लू चलने के दौरान 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। दिन के दौरान कभी-कभी गर्म हवा के थपेड़ों की स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है।

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45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है तापमान

मौसम विभाग की मानें तो 18, 19 और 20 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद इसमें मामूली गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार; 21, 22 और 23 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर दिल्ली के साथ ही एनसीआर को इस हफ्ते भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा।

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देश के बाकी हिस्सों का हाल

देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो इस हफ्ते उत्तर-पश्चिमी भारत और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में तेज धूप और भीषण लू चलने की संभावना है। वहीं 19 और 20 मई को जम्मू-कश्मीर में जबकि 20 से 23 मई के दौरान उत्तराखंड में गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही अगले 6-7 दिनों में उत्तर-पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में और अगले 3 दिनों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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