भीषण लू का सामना करेगी दिल्ली, दो दिन येलो अलर्ट; 45°C जाएगा तापमान
दिल्ली में तेज धूप और भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने इस हफ्ते दिल्ली-एनसीआर में लू का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
Delhi Mausam: दिल्ली में गर्म हवाओं और तेज धूप की वजह से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग ने इस हफ्ते दो दिन दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस हफ्ते दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में दिल्ली को भीषण गर्मी से अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एक दिन पहले शनिवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री रहा जो सामान्य से थोड़ा ज्यादा है जबकि न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री रहा। इस महीने में यह दूसरी बार है जब दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार गया है।
आज और कल गर्मी के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान
मौसम विभाग ने आज और कल यानी 17 और 18 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ने की चेतावनी दी है। मौसम खराब होने के दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्पीड से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। दिन के दौरान कभी-कभी हवा की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
19 और 20 मई को लू चलने का येलो अलर्ट
मौसम विभाग ने 19 और 20 मई को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। 19 मई को दिल्ली एनसीआर में लू चलने के दौरान 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। दिन के दौरान कभी-कभी गर्म हवा के थपेड़ों की स्पीड 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंच सकती है।
45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है तापमान
मौसम विभाग की मानें तो 18, 19 और 20 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद इसमें मामूली गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार; 21, 22 और 23 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है। कुल मिलाकर दिल्ली के साथ ही एनसीआर को इस हफ्ते भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा।
देश के बाकी हिस्सों का हाल
देश के बाकी हिस्सों की बात करें तो इस हफ्ते उत्तर-पश्चिमी भारत और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में तेज धूप और भीषण लू चलने की संभावना है। वहीं 19 और 20 मई को जम्मू-कश्मीर में जबकि 20 से 23 मई के दौरान उत्तराखंड में गरज-चमक, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही अगले 6-7 दिनों में उत्तर-पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में और अगले 3 दिनों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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