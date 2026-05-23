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दिल्ली में जानलेवा गर्मी; आसमान से बेहोश होकर गिर रहे परिंदे, तड़प रहे बेजुबान

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्ली
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दिल्ली में जानलेवा गर्मी परिंदों की जान पर भारी पड़ रही है। आलम यह है कि परिंदों के बेहोश होकर गिरने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बेजुबान पशुओं के भी बीमार होने की घटनाएं देखी जा रही हैं। 

दिल्ली में जानलेवा गर्मी; आसमान से बेहोश होकर गिर रहे परिंदे, तड़प रहे बेजुबान

दिल्ली में जानलेवा गर्मी कहर बरपा रही है। झुलसा देने वाली गर्मी से परिंदे और आवारा जानवर बीमार हो रहे हैं। डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और पिजन पॉक्स जैसे इंफेक्शन के कारण परिंदे आसमान से बेहोश होकर गिर रहे हैं। वहीं, कचरे के सेवन से आवारा कुत्तों के पेट में जहर फैल रहा है। आलम यह है कि अस्पतालों और हेल्पलाइन पर मदद के लिए फोन कॉल्स में 30 से 50 फीसदी तक का इजाफा हुआ है। फ्लूइड देकर बीमार जीवों की जान बचाई जा रही है।

भीषण गर्मी की मार से कबूतर आसमान से बेहोश होकर गिर रहे हैं। यही नहीं चीलों के सड़कों के किनारे गिरे होने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। पशु चिकित्सकों का कहना है कि मौजूदा वक्त में हीट स्ट्रोक, पानी की कमी और इंफेक्शन से परिंदों और बेजुबान प्राणियों का जीवन संकट में आ जा रहा है। बेहोश होकर गिर रहे पक्षियों और आवारा जानवरों के बेसुध होने की फोन कॉल्स में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

पक्षियों के गिरे होने की घटनाएं

दिल्ली-NCR इलाके में अभय दानम बर्ड एंड एनिमल हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने कहा कि उनके यहां हर दिन लगभग 20 पक्षियों के गिरे होने या बीमार पड़ने की घटनाएं आ रही हैं। ज्यादातर कबूतरों को लेकर फोन कॉल्स आ रही हैं। इन पक्षियों में पिजन पॉक्स का संक्रमण भी देखा जा रहा है। यह संक्रमण भीषण गर्मी में अधिक देखा जाता है। घोड़े और गायों के साथ ही जीवों में भी डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक की समस्याएं देखी जा रही हैं।

ऐसे कर रहे इलाज

शाहदरा और चांदनी चौक इलाकों में काम करने वाले एक पशु चिकित्सक ने कहा कि उनके सामने हर दिन लगभग 70 से 80 केस आ रहे हैं। परिंदों में डिहाइड्रेशन, सांस लेने में तकलीफ और गर्मी से जुड़ी परेशानियां देखी जा रही हैं। अधिकांश मामले कबूतरों और चीलों के हैं। पक्षी बेहोशी की हालत में आ रहे हैं। हम उनको होश में लाने के लिए ORS और फ्लूइड दे रहे हैं।

बेजुबान भी बेहाल

पीपुल फॉर एनिमल्स की मंता सिद्धू कहती हैं कि गर्मियों में आवारा कुत्तों, बिल्लियों और दूसरे जानवरों में डिहाइड्रेशन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लक्षण देखे जा रहे हैं। इससे ये बेजुबान भी कहीं-कहीं तड़पते नजर आ रहे हैं। आवारा जानवर कचरे से भोजन करते हैं तो भीषण गर्मी में उनको फूड पॉइजनिंग और गैस्ट्रो इन्फेक्शन की समस्याएं हो जाती हैं। पिग फीवर भी पशुओं के बीमार होने की बड़ी वजह है। लोगों को चाहिए कि वे पशु पक्षियों के लिए पानी रखें।

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बेहोश होकर गिर रहे परिंदे

विद्यासागर जीव दया परिवार के अभिषेक जैन ने कहा कि हर रोज हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन से प्रभावित पक्षियों से जुड़े लगभग 40 फोन कॉल्स आ रही हैं। दिल्ली-NCR में बर्ड एम्बुलेंस सर्विस चलाने वाले अभिषेक जैन कहते हैं कि परिंदे डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के कारण बेहोश पाए जा रहे हैं। बीमार पक्षियों में एक बड़ा हिस्सा चीलों का है। हमने पानी के 10 हजार बर्तन मुफ्त में बांटना शुरू कर दिया है ताकि लोग घरों के बाहर पक्षियों और आवारा जानवरों के लिए पानी रख सकें।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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