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हीट स्ट्रेस अटैक : कंक्रीट के कारण धधक रही 75% दिल्ली, सिर्फ इन इलाकों में ही राहत

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के ज्यादातर घने बसे रिहायशी इलाके, बगैर किसी योजना के बसी कॉलोनियां और औद्योगिक क्षेत्र भीषण गर्मी की चपेट में आने के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं।

हीट स्ट्रेस अटैक : कंक्रीट के कारण धधक रही 75% दिल्ली, सिर्फ इन इलाकों में ही राहत

राजधानी दिल्ली का 75 फीसदी हिस्सा ‘हीट स्ट्रेस’ की चपेट में है। दिल्ली के भू सतह तापमान (एलएसटी या लैंड सर्फेस टेंपरेचर) के आधार पर जारी एक रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। इसके मुताबिक लुटियन दिल्ली, दिल्ली कैंट और सिविल लाइंस जैसे ही कुछ इलाके ऐसे हैं, जो अपेक्षाकृत कम गर्म हैं।

दिल्ली के लोग इन दिनों भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। सुबह से ही निकलने वाली तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली के ज्यादातर घने बसे रिहायशी इलाके, बगैर किसी योजना के बसी कॉलोनियां और औद्योगिक क्षेत्र भीषण गर्मी की चपेट में आने के प्रति सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। इन स्थानों पर हरियाली का स्तर न के बराबर है और जलाशय या पानी वाले स्थानों की संख्या भी बेहद कम है। नतीजा यह होता है कि सीमेंट-कंक्रीट की ये इमारतें और सड़कें दिनभर सूरज की तपिश को सोख लेती हैं, जिससे पूरा इलाका भट्टी की तरह तपने लगता है। इसके चलते ये इलाके ज्यादा गर्मी को अवशोषित करते हैं।

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इन निगम वार्डों का 90% हिस्सा तप रहा

रिपोर्ट में ऐसे निगम वार्डों को भी अलग से चिह्नित किया गया है, जिनके 90 फीसदी से ज्यादा हिस्से हीट स्ट्रेस की चपेट में है। इसमें बुध विहार, किराड़ी सुलेमान नगर, प्रेम नगर, सैद उल अजाब, करावल नगर वेस्ट, महावीर एंक्लेव, नीलोठी, शिव विहार, प्रताप विहार, मुस्तफाबाद जैसे तमाम निगम वार्ड शामिल हैं।

ऐसे किया गया विश्लेषण

सैटेलाइट तस्वीरों और भू-सतह तापमान डेटा के आधार पर तैयार रिपोर्ट में दिल्ली के 98 फीसदी हिस्से में कभी न कभी तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। रिपोर्ट के अनुसार 75.78 फीसदी क्षेत्र पिछले छह वर्षों से लगातार हीट स्ट्रेस की मार झेल रहा है। जिन इलाकों में छह साल तापमान 45 डिग्री से ऊपर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण के आधार पर रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के ग्रीन कवर और जलाशय कवर में पहले की तुलना में कमी आई है।

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राहत वाले इलाके

लुटियंस दिल्ली, छावनी परिषद और सिविल लाइंस समेत कई हरियाली वाले इलाकों में हीट स्ट्रेस कम पाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार योजनाबद्ध निर्माण और घने पेड़-पौधों के कारण यहां गर्मी कम अवशोषित होती है। मॉडल टाउन, रोहिणी, वसंत विहार, हौज खास और मयूर विहार जैसे क्षेत्रों में भी हीट स्ट्रेस अपेक्षाकृत कम है।

रजनीश सरीन, प्रोग्राम डायरेक्टर, सस्टेनेबल हैबिटेट प्रोग्राम, सीएसई, ''शहर में हरियाली और जलाशय वाले क्षेत्र का विस्तार होना चाहिए। शहर को ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से बसाया जाना चाहिए। भवनों के निर्माण में ताप कम अवशोषित करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। इमारतों की छतों को भी इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए, ताकि वे कम से कम गर्मी अवशोषित करें।''

रिपोर्ट - संजय कुशवाहा

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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