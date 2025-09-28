Heat return to delhi temperature rise september hottest day 2025 Delhi Weather : दिल्ली में गर्मी की वापसी! तेज धूप से पारा 3°C ऊपर; सितंबर का सबसे गर्म दिन दर्ज, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsHeat return to delhi temperature rise september hottest day 2025

Delhi Weather : दिल्ली में गर्मी की वापसी! तेज धूप से पारा 3°C ऊपर; सितंबर का सबसे गर्म दिन दर्ज

राजधानी दिल्ली में तेज धूप के कारण गर्मी फिर से लौटती हुई दिख रही है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में शनिवार दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग तीन डिग्री ज्यादा रहा। यह इस सितंबर महीने का सबसे गर्म दिन रहा।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 05:59 AM
share Share
Follow Us on
Delhi Weather : दिल्ली में गर्मी की वापसी! तेज धूप से पारा 3°C ऊपर; सितंबर का सबसे गर्म दिन दर्ज

राजधानी दिल्ली में तेज धूप के कारण गर्मी फिर से लौटती हुई दिख रही है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में शनिवार दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से लगभग तीन डिग्री ज्यादा रहा। यह इस सितंबर महीने का सबसे गर्म दिन रहा।

दिल्ली से मॉनसून की विदाई के बाद खासतौर पर रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। दिन और रात दोनों ही का तापमान सामान्य से ज्यादा चल रहा है।

दिल्ली के सफदरजंग में शनिवार दिन का अधिकतम तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यहां पर आर्द्रता का स्तर 92 से 55 फीसदी तक रहा।

मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि यह इस महीने का सबसे गर्म दिन रहा है। इससे पहले 16 सितंबर को अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस रहा था।

मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार को भी तेज धूप रहेगी और तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। सोमवार से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, जबकि मंगलवार और बुधवार को कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है।

वायु गुणवत्ता पर दिख रहा मौसम में बदलाव का असर

मौसम में हो रहे बदलाव का असर दिल्ली की हवा पर भी देखने को मिल रहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक शनिवार को दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 169 के अंक पर रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन, शुक्रवार को यह सूचकांक 120 के अंक पर रहा था। यानी 24 घंटों के अंदर ही इसमें 49 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। अगले दो दिनों के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक इसी के आसपास रहने का अनुमान है।