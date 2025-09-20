Heart disease deaths increased by 54 percent in delhi says citizen registration report दिल्ली में दिल की बीमारियों से 54% मौतें बढ़ीं, सिटीजन रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट में खुलासा, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsHeart disease deaths increased by 54 percent in delhi says citizen registration report

दिल्ली में दिल की बीमारियों से 54% मौतें बढ़ीं, सिटीजन रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट में खुलासा

दिल्ली में दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण होने वाली मौतों में अचानक चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। यह खुलासा नागरिक पंजीकरण की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में दिल से जुड़ी बीमारियों से मौतें 54.29 फीसदी तक बढ़ गई हैं। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। रणविजय सिंहSat, 20 Sep 2025 07:27 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में दिल की बीमारियों से 54% मौतें बढ़ीं, सिटीजन रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट में खुलासा

दिल्ली में दिल से जुड़ी बीमारियों के कारण होने वाली मौतों में अचानक चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। यह खुलासा नागरिक पंजीकरण की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में दिल से जुड़ी बीमारियों से मौतें 54.29 फीसदी तक बढ़ गई हैं। बीते वर्ष हृदय रोगों से हुई मौतों के आंकड़े पर नजर डालें, तो यह कोरोना के दौर की तुलना में 4,993 अधिक (16.89 प्रतिशत) है। बीते साल दिल्ली में हृदय रोगों से 34 हजार से अधिक मरीजों की मौतें हुईं। इससे पहले दिल्ली में हृदय रोगों से कभी इतने मरीजों की जान नहीं गई।

वर्ष 2021 में कोरोना के दौरान हृदय रोगों से 29,545 मरीजों की मौत हुई थी, तब अस्पतालों में अन्य बीमारियों के मरीजों का इलाज प्रभावित था। इस वजह से हृदय रोगों के कारण गैर संस्थागत मौतें अधिक हुई थीं। इसके बाद हृदय रोगों के कारण होने वाली मौतें औसत स्तर पर आ गई थीं। 2023 में हृदय रोगों के कारण 22,385 मरीजों की मौतें हुईं।

Delhi heart disease deaths

पल्मोनरी हृदय रोग बड़ी वजह : रिपोर्ट के अनुसार, दिल का दौरा पड़ना, रूमेटिक हृदय रोग, हाइपरटेंशन सहित हृदय की ज्यादातर बीमारियों के कारण मौतें बढ़ी हैं। इनमें पल्मोनरी हृदय रोग, हार्ट फेल के कारण 5021 मौतें अधिक हुईं। पल्मोनरी हृदय रोग में दिल से रक्त फेफड़े में आसानी से नहीं पहुंच पाता है।

बीमारियां बनीं मौत का कारण: दिल्ली में बीते वर्ष अलग-अलग बीमारियों से हुई कुल मौतों में 23.39% का कारण हृदय रोग था। इससे पहले विभिन्न संक्रमण के कारण सबसे अधिक 23.45% मौतें हुई थीं। तब हृदय रोगों के कारण 17.73 प्रतिशत मौतें हुई थीं।

डॉ. अंबुज रॉय, एम्स, ''मौतें बढ़ने का स्पष्ट कारण बता पाना मुश्किल है, लेकिन यह सच है कि मौतें बढ़ी हैं। दिल्ली में प्रदूषण, धूम्रपान, से समस्या बढ़ी है।''

ये हैं प्रमुख कारण

● खराब जीवनशैली और बाहर के खानपान का बढ़ता चलन

● मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन और डायबिटीज की बढ़ती समस्या

● व्यायाम की कमी, समय पर जांच न कराना और धूम्रपान और प्रदूषण