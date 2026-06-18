सुना है एक-एक MP को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे; पेपर लीक मुद्दे पर फिर सरकार पर भड़के केजरीवाल
केजरीवाल ने लिखा, ‘पहले IAF के विमान, अब टेलीग्राम पर बैन। यह सरकार तो पूरी तरह से एक मजाकिया सर्कस बन गई है। पेपर लीक कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि पेपर लीक के धंधे से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल MP/MLA को खरीदने में किया जा रहा है।’
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक के मुद्दे पर एकबार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की नीयत खराब है और वह पेपर लीक को रोकना ही नहीं चाहती है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पेपर लीक से होने वाली कमाई का पैसा टॉप तक पहुंचता है और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल केंद्र सरकार द्वारा विधायक और सांसद खरीदने में किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि अगर पेपर लीक बंद कर दिया तो इन सब कामों के लिए पैसा कहां से आएगा। साथ ही उन्होंने पेपर लीक के गोरखधंधे को बंद कराने के लिए लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की। ये सारी बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए कहीं।
अपनी पोस्ट में लोगों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, 'सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम बैन कर दिया, हंसी नहीं आ रही आपको यह बात सुनकर, क्योंकि पहले इन्होंने बोला कि हम पेपर को एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, अब कह रहे हैं कि टेलीग्राम बैन कर दिया। इससे कोई पेपर लीक रुकेगा क्या। पेपर लीक तो रोकना ही नहीं है इनको, क्योंकि इनकी नीयत ही खराब है। मैंने पहले ही बोला था कि पेपर लीक का धंधा अरबों-खरबों रुपए का है और पैसा टॉप तक पहुंचता है।'
‘पेपर लीक के पैसों से ही तो खरीद रहे MP-MLA’
आगे उन्होंने केंद्र सरकार पर पेपर लीक का पैसा MP-MLA को खरीदने में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा, 'इतने जो सांसद और विधायक खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं, आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं। अभी इन्होंने टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) के इतने MP-MLA खरीदे, अभी बता रहे हैं महाराष्ट्र में खूब खरीद रहे हैं, एक-एक सांसद को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़े खरीदे जा रहे हैं, आपका पेपर लीक बंद कर दिया तो MP खरीदने का MLA खरीदने का पैसा कहां से आएगा।'
अपने वीडियो के अंत में उन्होने कहा, 'पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुकने वाला, जब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पर नहीं उतरोगे। पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी।'
एक दिन पहले भी उठाया था यही मुद्दा
इससे एक दिन पहले 17 जून को भी AAP प्रमुख ने केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर बैन लगाए जाने के मुद्दे को उठाया था और सोशल मीडिया लिखा था कि, 'मोदी सरकार की पेपर लीक रोकने की नीयत ही नहीं है। इसलिए इस तरह के बेतुके कदम उठाए जा रहे हैं। सेना के जहाजों से पेपर ट्रांसपोर्ट करना, टेलीग्राम बंद करना। क्या इन कदमों से पेपर लीक बंद होंगे? बिल्कुल नहीं। पेपर लीक का धंधा अरबों का धंधा है। पैसा टॉप तक जाता है। पेपर लीक बंद कर दिए तो MLA/MP खरीदने के पैसे कहां से आएंगे?'
पेपर लीक को बताया था अरबों-खरबों का धंधा
वहीं 5 जून को सोशल मीडिया के जरिए इसी मुद्दे को उठाते हुए केजरीवाल ने तब भी लिखा था, 'पेपर लीक अरबों खरबों का धंधा है। इस धंधे में बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल हैं। जब तक आप सब लोग सड़कों पे उतर के सरकार को मजबूर नहीं करोगे, ये धंधा बंद नहीं होगा। अगले साल ऐसे ही सारे पेपरों में फिर से गड़बड़ होगी। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए - सब इकट्ठे हो जाओ और माँग करो - बस, अब और नहीं सहेंगे।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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