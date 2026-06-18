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सुना है एक-एक MP को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे; पेपर लीक मुद्दे पर फिर सरकार पर भड़के केजरीवाल

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केजरीवाल ने लिखा, ‘पहले IAF के विमान, अब टेलीग्राम पर बैन। यह सरकार तो पूरी तरह से एक मजाकिया सर्कस बन गई है। पेपर लीक कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि पेपर लीक के धंधे से मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल MP/MLA को खरीदने में किया जा रहा है।’

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पेपर लीक के मुद्दे पर एकबार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार की नीयत खराब है और वह पेपर लीक को रोकना ही नहीं चाहती है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि पेपर लीक से होने वाली कमाई का पैसा टॉप तक पहुंचता है और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल केंद्र सरकार द्वारा विधायक और सांसद खरीदने में किया जाता है। उन्होंने दावा किया कि अगर पेपर लीक बंद कर दिया तो इन सब कामों के लिए पैसा कहां से आएगा। साथ ही उन्होंने पेपर लीक के गोरखधंधे को बंद कराने के लिए लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की। ये सारी बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए कहीं।

अपनी पोस्ट में लोगों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा, 'सरकार ने पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम बैन कर दिया, हंसी नहीं आ रही आपको यह बात सुनकर, क्योंकि पहले इन्होंने बोला कि हम पेपर को एयरफोर्स के हवाई जहाज से ट्रांसपोर्ट कराएंगे, अब कह रहे हैं कि टेलीग्राम बैन कर दिया। इससे कोई पेपर लीक रुकेगा क्या। पेपर लीक तो रोकना ही नहीं है इनको, क्योंकि इनकी नीयत ही खराब है। मैंने पहले ही बोला था कि पेपर लीक का धंधा अरबों-खरबों रुपए का है और पैसा टॉप तक पहुंचता है।'

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‘पेपर लीक के पैसों से ही तो खरीद रहे MP-MLA’

आगे उन्होंने केंद्र सरकार पर पेपर लीक का पैसा MP-MLA को खरीदने में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा, 'इतने जो सांसद और विधायक खरीदे जा रहे हैं, ये किस पैसे से खरीदे जा रहे हैं, आपके पेपर लीक के पैसे से ही तो खरीदे जा रहे हैं। अभी इन्होंने टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) के इतने MP-MLA खरीदे, अभी बता रहे हैं महाराष्ट्र में खूब खरीद रहे हैं, एक-एक सांसद को 50-50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो ऐसे ही थोड़े खरीदे जा रहे हैं, आपका पेपर लीक बंद कर दिया तो MP खरीदने का MLA खरीदने का पैसा कहां से आएगा।'

अपने वीडियो के अंत में उन्होने कहा, 'पेपर लीक बिल्कुल नहीं रुकने वाला, जब तक आप सब लोग मिलकर सड़कों पर नहीं उतरोगे। पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी।'

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एक दिन पहले भी उठाया था यही मुद्दा

इससे एक दिन पहले 17 जून को भी AAP प्रमुख ने केंद्र सरकार द्वारा टेलीग्राम पर बैन लगाए जाने के मुद्दे को उठाया था और सोशल मीडिया लिखा था कि, 'मोदी सरकार की पेपर लीक रोकने की नीयत ही नहीं है। इसलिए इस तरह के बेतुके कदम उठाए जा रहे हैं। सेना के जहाजों से पेपर ट्रांसपोर्ट करना, टेलीग्राम बंद करना। क्या इन कदमों से पेपर लीक बंद होंगे? बिल्कुल नहीं। पेपर लीक का धंधा अरबों का धंधा है। पैसा टॉप तक जाता है। पेपर लीक बंद कर दिए तो MLA/MP खरीदने के पैसे कहां से आएंगे?'

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पेपर लीक को बताया था अरबों-खरबों का धंधा

वहीं 5 जून को सोशल मीडिया के जरिए इसी मुद्दे को उठाते हुए केजरीवाल ने तब भी लिखा था, 'पेपर लीक अरबों खरबों का धंधा है। इस धंधे में बहुत बड़े-बड़े लोग शामिल हैं। जब तक आप सब लोग सड़कों पे उतर के सरकार को मजबूर नहीं करोगे, ये धंधा बंद नहीं होगा। अगले साल ऐसे ही सारे पेपरों में फिर से गड़बड़ होगी। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए - सब इकट्ठे हो जाओ और माँग करो - बस, अब और नहीं सहेंगे।'

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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