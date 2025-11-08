Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsHealth minister Pankaj Kumar Singh directs Delhi govt hospitals to ensure adequate medicine stock
हर हाल में पूरा रखे दवाओं का स्टॉक, स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के अस्पतालों को दिया आदेश, AAP पर भी वार

हर हाल में पूरा रखे दवाओं का स्टॉक, स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के अस्पतालों को दिया आदेश, AAP पर भी वार

संक्षेप: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सभी सरकारी अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक रखने का आदेश दिया है। उन्होंने शनिवार को दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर्स और सुपरिंटेंडेंट्स के साथ एक समीक्षा बैठक की थी।

Sat, 8 Nov 2025 10:59 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सभी सरकारी अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक रखने का आदेश दिया है। उन्होंने शनिवार को दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर्स और सुपरिंटेंडेंट्स के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में दवाओं और मेंडिकल उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त भंडार बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी सिर्फ़ भ्रम फैलाने का काम करती है। मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे अस्पतालों में दवाओं की कोई कमी नहीं है। कुछ अस्पतालों में दो-चार दवाइयां कम पड़ गईं, जिसे उन्होंने मुद्दा बना दिया। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दवाओं की कोई कमी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मेडिकल डायरेक्टर्स और अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अस्पताल आने वाले हर मरीज को उचित इलाज और सभी आवश्यक दवाएं मिलें।उन्होंने अस्पताल प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए आवश्यक दवाओं और मेडिकल उपकरणों की अपनी जरूरत 10 दिनों के भीतर केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) को पेश करें, ताकि समय पर सप्लाई हो सके।

स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर किसी अस्पताल में पर्याप्त दवाओं या मेडिकल सामग्रियों का स्टॉक नहीं रखा जाएगा तो मेडिकल निदेशकों और मेडिकल अधीक्षकों की जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi Government
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।