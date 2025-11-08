हर हाल में पूरा रखे दवाओं का स्टॉक, स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के अस्पतालों को दिया आदेश, AAP पर भी वार
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने सभी सरकारी अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक रखने का आदेश दिया है। उन्होंने शनिवार को दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर्स और सुपरिंटेंडेंट्स के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में दवाओं और मेंडिकल उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी आवश्यक और जीवन रक्षक दवाओं का पर्याप्त भंडार बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इस पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी सिर्फ़ भ्रम फैलाने का काम करती है। मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे अस्पतालों में दवाओं की कोई कमी नहीं है। कुछ अस्पतालों में दो-चार दवाइयां कम पड़ गईं, जिसे उन्होंने मुद्दा बना दिया। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि दवाओं की कोई कमी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक नकारात्मक छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही नहीं है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, मेडिकल डायरेक्टर्स और अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अस्पताल आने वाले हर मरीज को उचित इलाज और सभी आवश्यक दवाएं मिलें।उन्होंने अस्पताल प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे वित्तीय वर्ष 2025-26 की शेष अवधि के लिए आवश्यक दवाओं और मेडिकल उपकरणों की अपनी जरूरत 10 दिनों के भीतर केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) को पेश करें, ताकि समय पर सप्लाई हो सके।
स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर किसी अस्पताल में पर्याप्त दवाओं या मेडिकल सामग्रियों का स्टॉक नहीं रखा जाएगा तो मेडिकल निदेशकों और मेडिकल अधीक्षकों की जवाबदेही तय की जाएगी और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।