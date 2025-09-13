अब मोबाइल दिखाएगी एम्स में रास्ता, हेल्थ मिनिस्टर नड्डा ने 'एम्स दिशा' ऐप लॉन्च किया

दिल्ली के एम्स में अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मोबाइल ऐप के जरिए डॉक्टर, लैब, फार्मेसी, बिलिंग काउंटर और अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने शनिवार को मोबाइल ऐप 'एम्स दिशा' लॉन्च किया।

दिल्ली के एम्स में अब आपको भटकना नहीं पड़ेगा। मोबाइल ऐप के जरिए डॉक्टर, लैब, फार्मेसी, बिलिंग काउंटर और अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने शनिवार को एक मोबाइल ऐप, 'एम्स दिशा' लॉन्च किया, जिससे मरीजों, आगंतुकों और कर्मचारियों को अस्पताल में आसानी से रास्ता खोजने में मदद मिलेगी।

एम्स के अधिकारियों ने बताया कि ब्लूटूथ लो एनर्जी (बीएलई) बीकन और एआई रूटिंग एल्गोरिदम पर आधारित ये इंटरैक्टिव डिजिटल मैप्स बिना किसी रुकावट के रीयल टाइम में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन की सुविधा देते हैं।

उन्होंने बताया कि चाहे ओपीडी कक्ष, डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मेसी या बिलिंग काउंटर पर जाना हो, यह नेविगेशन सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि मरीज और आगंतुक बिना किसी भ्रम या देरी के वहां तक पहुंचें।

एम्स दिल्ली के निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास ने कहा कि 'एम्स दिशा' की अवधारणा रोगी-केंद्रित सेवाओं के लिए अगली पीढ़ी की एआई और आईओटी तकनीकों का लाभ उठाने के हमारे दृष्टिकोण को दर्शाती है। एम्स को न केवल एक स्वास्थ्य सेवा संस्थान के रूप में बल्कि अस्पताल नेविगेशन के लिए डिजिटल रूप में भी स्थापित किया गया है।

यह एप्लिकेशन अस्पताल के 2D मानचित्र प्रदान करता है, जिसमें फ्लोर प्लान और काम के बिंदुओं को दर्शाया जाता है। एम्स के एक बयान में कहा गया है कि यह उपयोगकर्ता को सबसे छोटा या सबसे सुलभ मार्ग सुझाते हैं। इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी नेविगेशन संभव है।

अधिकारियों ने बताया कि एम्स दिशा, परिचालन दक्षता बढ़ाने, वेटिंग टाइम कम करने और तनाव मुक्त अनुभव सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस एप्लिकेशन की प्रमुख विशेषताओं में रोगियों के लिए व्हीलचेयर के लिए अनुकूलित मार्ग, टर्न-बाय-टर्न वॉयस और विज़ुअल नेविगेशन सुविधा और बहु-मंजिला और बहु-भवन नेविगेशन रूटिंग शामिल हैं।