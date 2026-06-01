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स्वास्थ्य बीमा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, संकट का सहारा; कोर्ट से इंश्योरेंस कंपनी को झटका

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ट्रायल कोर्ट ने मामले में अप्रैल 2022 में इंश्योरेंस कंपनी और उसकी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) के खिलाफ आपराधिक साजिश और लापरवाही से जीवन को खतरे में डालने जैसे आरोपों के तहत समन जारी किए थे।

स्वास्थ्य बीमा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, संकट का सहारा; कोर्ट से इंश्योरेंस कंपनी को झटका

दिल्ली की साकेत जिला अदालत ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को केवल कागजी प्रक्रिया या कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा मानकर नहीं देखा जा सकता। यह संकट के समय मरीज का सहारा है। अदालत ने यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें इलाज के दौरान इंश्योरेंस क्लेम ठुकराए जाने से मरीज की हालत बिगड़ने और मौत तक पहुंचने के आरोप लगे हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल की अदालत ने मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हर मेडिक्लेम फाइल के पीछे एक परिवार की उम्मीद और संघर्ष छिपा होता है। अदालत ने कहा कि जब कोई परिवार अपने प्रियजन को गंभीर बीमारी से जूझते देखता है, तो ऐसे में मेडिक्लेम क्लेम का खारिज होना महज पॉलिसी की शर्त नहीं, बल्कि उम्मीद के टूटने जैसा होता है। क्लेम का मामला मरीज और उसके परिवार के लिए जिंदगी की उम्मीद से जुड़ा होता है।

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तीन साल की देरी पर कोर्ट सख्त

इस मामले में पत्नी की मौत के बाद उसके पति ने न्याय की आस में निचली अदालत का रुख किया था। ट्रायल कोर्ट ने मामले में अप्रैल 2022 में इंश्योरेंस कंपनी और उसकी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) के खिलाफ आपराधिक साजिश और लापरवाही से जीवन को खतरे में डालने जैसे आरोपों के तहत समन जारी किए थे।

टीपीए कंपनी ने इसके खिलाफ करीब तीन साल की देरी से पुनरीक्षण याचिका दायर की। सत्र अदालत ने इस देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए कंपनी को माफ करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा अब संबंधित कंपनियों को मुकदमे का सामना करना होगा।

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मदद नहीं मिलने से महिला मरीज की हो गई थी मौत

यह मामला कालकाजी निवासी धर्मवीर सिंह और उनकी दिवंगत पत्नी सुषमा सैनी से जुड़ा है। सुषमा मल्टीपल मायलोमा (एक प्रकार का ब्लड कैंसर) जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं और कीमोथेरेपी के जरिए उनका इलाज चल रहा था। इलाज के शुरुआती चरण में इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ दावों को मंजूरी दी, लेकिन बाद में जीवन रक्षक दवा ‘बोर्टेजोमिब’ के लिए क्लेम को बार-बार खारिज कर दिया, जबकि डॉक्टरों ने कंपनी को लिखित में इस दवा को मरीज के लिए अत्यंत आवश्यक बताया था। समय पर भुगतान न होने से इलाज प्रभावित हुआ और अंततः वर्ष 2018 में सुषमा की मृत्यु हो गई।

उम्मीद है कोर्ट के इस फैसले से इंश्योरेंस कंपनियां थोड़ा संवेदनशील होकर उपभोक्ताओं के हितों के बारे में सोचेंगी।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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