स्वास्थ्य बीमा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, संकट का सहारा; कोर्ट से इंश्योरेंस कंपनी को झटका

ट्रायल कोर्ट ने मामले में अप्रैल 2022 में इंश्योरेंस कंपनी और उसकी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) के खिलाफ आपराधिक साजिश और लापरवाही से जीवन को खतरे में डालने जैसे आरोपों के तहत समन जारी किए थे।

दिल्ली की साकेत जिला अदालत ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को केवल कागजी प्रक्रिया या कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा मानकर नहीं देखा जा सकता। यह संकट के समय मरीज का सहारा है। अदालत ने यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें इलाज के दौरान इंश्योरेंस क्लेम ठुकराए जाने से मरीज की हालत बिगड़ने और मौत तक पहुंचने के आरोप लगे हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनुज अग्रवाल की अदालत ने मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हर मेडिक्लेम फाइल के पीछे एक परिवार की उम्मीद और संघर्ष छिपा होता है। अदालत ने कहा कि जब कोई परिवार अपने प्रियजन को गंभीर बीमारी से जूझते देखता है, तो ऐसे में मेडिक्लेम क्लेम का खारिज होना महज पॉलिसी की शर्त नहीं, बल्कि उम्मीद के टूटने जैसा होता है। क्लेम का मामला मरीज और उसके परिवार के लिए जिंदगी की उम्मीद से जुड़ा होता है।

तीन साल की देरी पर कोर्ट सख्त इस मामले में पत्नी की मौत के बाद उसके पति ने न्याय की आस में निचली अदालत का रुख किया था। ट्रायल कोर्ट ने मामले में अप्रैल 2022 में इंश्योरेंस कंपनी और उसकी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (टीपीए) के खिलाफ आपराधिक साजिश और लापरवाही से जीवन को खतरे में डालने जैसे आरोपों के तहत समन जारी किए थे।

टीपीए कंपनी ने इसके खिलाफ करीब तीन साल की देरी से पुनरीक्षण याचिका दायर की। सत्र अदालत ने इस देरी पर सख्त रुख अपनाते हुए कंपनी को माफ करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा अब संबंधित कंपनियों को मुकदमे का सामना करना होगा।

मदद नहीं मिलने से महिला मरीज की हो गई थी मौत यह मामला कालकाजी निवासी धर्मवीर सिंह और उनकी दिवंगत पत्नी सुषमा सैनी से जुड़ा है। सुषमा मल्टीपल मायलोमा (एक प्रकार का ब्लड कैंसर) जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं और कीमोथेरेपी के जरिए उनका इलाज चल रहा था। इलाज के शुरुआती चरण में इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ दावों को मंजूरी दी, लेकिन बाद में जीवन रक्षक दवा ‘बोर्टेजोमिब’ के लिए क्लेम को बार-बार खारिज कर दिया, जबकि डॉक्टरों ने कंपनी को लिखित में इस दवा को मरीज के लिए अत्यंत आवश्यक बताया था। समय पर भुगतान न होने से इलाज प्रभावित हुआ और अंततः वर्ष 2018 में सुषमा की मृत्यु हो गई।