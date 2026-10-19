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काम की बात: पुरानी बीमारियां बता बीमा दावा खारिज नहीं कर सकते, उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला

By , Nikhil Pathak, Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा ग्राहकों के हित में एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने कहा है कि बीमा कंपनियां बीपी-शुगर-सिरदर्द जैसी बीमारियों को पुरानी बीमारियां बताकर खारिज नहीं कर सकतीं। इन्हें रोग छिपाना नहीं माना जा सकता।

पुरानी बीमारियां बता बीमा दावा खारिज नहीं कर सकते, उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला
बीमा कंपनियां बीपी-शुगर को पुरानी बीमारियां बताकर बीमा दावा खारिज नहीं कर सकतीं।

आधुनिक जीवनशैली और तनाव भरी जिंदगी में बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, सिरदर्द जैसी आम बीमारियों को बीमा दावा खारिज करने के लिए पहले से मौजूद बीमारी (प्री-एक्जिस्टिंग डिसीज) या ‘रोग छिपाना’ नहीं माना जा सकता। दिल्ली के सेंट्रल जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बीमा दावे से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।

आयोग की अध्यक्ष दिव्या ज्योति जयपुरियार और सदस्य डॉ. रश्मि बंसल की बेंच ने एक वरिष्ठ नागरिक के मेडिकल बीमा दावे पर सुनवाई करते हुए कहा कि बीमा कंपनी को यह साबित करना होगा कि ग्राहक को पॉलिसी लेने से पहले बीमारी की जानकारी थी या उसने जानबूझकर इसे छिपाया। रोहिणी निवासी 65 वर्षीय यशपाल बहल ने ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस योजना के तहत 21 अक्टूबर 2019 से अपना और पत्नी का साढ़े सात लाख का बीमा कराया था, इसके लिए 17,895 रुपये सालाना प्रीमियम चुकाया। 2021 में 20 से 23 जुलाई तक इलाज पर 4,15,332 रुपये और 25-26 जुलाई को 55,673 रुपये खर्च हुए। उन्होंने बीमा का दावा किया, लेकिन कंपनी ने भुगतान करने से इनकार कर दिया। सात अगस्त 2021 को दावा खारिज करने के बाद कंपनी ने 12 नवंबर 2021 को पॉलिसी भी रद्द कर दी।

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ब्याज के साथ भुगतान

आयोग ने चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को बुजुर्ग के बीमा दावों के 4.71 लाख रुपये छह प्रतिशत ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया। आयोग ने पीड़ित की बीमा पॉलिसी रद्द करने की कार्रवाई को भी अनुचित ठहराया। कंपनी को उसे मानसिक परेशानी के 25 हजार और मुकदमा खर्च के रूप में 15 हजार रुपये अलग से देने होंगे।

चार साल से बीपी होने का सबूत नहीं मिला

बीमा कंपनी का तर्क था कि यशपाल बहल को करीब चार साल से हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, उन्होंने बीमा लेते समय इसकी जानकारी छिपाई थी। कंपनी ने अपने पक्ष में बहल के हस्ताक्षर वाला एक कथित बयान का हवाला दिया। हालांकि, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पाया कि बयान दर्ज करने वाले जांचकर्ता का शपथपत्र या गवाही पेश नहीं की गई। बीमारी चार साल पुरानी होने की पुष्टि के लिए कोई पुराना डॉक्टरी इलाज का पर्चा, जांच रिपोर्ट या नियमित इलाज का रिकॉर्ड भी अदालत में पेश नहीं किया गया।

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बता दें कि, आज हेल्थ इंश्योरेंस हर घर और हर व्यक्ति के लिए अहम जरूरत बन गया है। व्यक्ति बीमारी के वक्त में दूसरों से पैसे उधार नहीं मांगने पड़ें यह सोचकर हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, लेकिन बीमा कंपनियां क्लेम देते वक्त छोटी-छोटी बातों को आधार बनाकर उनके क्लेम रिजेक्ट कर देती हैं। इससे उपभोक्ता खुद को ठगा सा महसूस करता है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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