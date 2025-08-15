Head constable seen taking bribe in viral video in Delhi दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल घूस लेते कैमरे में कैद, ड्यूटी से हटाया गया; SHO भी जांच के घेरे में, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल घूस लेते कैमरे में कैद, ड्यूटी से हटाया गया; SHO भी जांच के घेरे में

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 08:12 PM
दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल घूस लेते हुए कैमरे में कैद हो गया। मामला सामने आने के बाद जांच पूरी होने तक उसे ड्यूटी से हटा दिया गया है। इस मामले में थाने के एसएचओ भी जांच के घेरे में आ गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उन आरोपों की भी जांच कर रहे हैं कि एसएचओ और थाने के अन्य कर्मचारियों ने मामले को दबाने की कोशिश की।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद दक्षिणी दिल्ली के नेब सराय थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल को जिला पुलिस लाइन भेज दिया गया है। वीडियो में वह कथित तौर पर एक आदमी से नकदी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि 54 सेकंड के इस वीडियो में हेड कांस्टेबल एक अज्ञात आदमी से बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ ही देर बाद हेड कांस्टेबल उस आदमी से नोटों के दो बंडल लेकर अपनी जेब में डालते और फिर वहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि कथित घटना नेब सराय के एक बिल्डर के कार्यालय के अंदर हुई, जिस पर कथित तौर पर नकदी देने का आरोप है। उन्होंने बताया कि क्लिप में दूसरा आदमी दिखाई नहीं दे रहा है।

सूत्रों ने बताया कि यह वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया था। इसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त, जिले के डीसीपी, वरिष्ठ अधिकारियों और उपराज्यपाल को टैग करते हुए पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।

हालांकि, पोस्ट होने के कुछ ही देर बाद क्लिप को हटा दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद डीसीपी ने जांच के आदेश दिए। मामले की जांच पूरी होने तक हेड कांस्टेबल को ड्यूटी से हटा दिया गया है।

उन्होंने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उन आरोपों की भी जांच कर रहे हैं कि एसएचओ और थाने के अन्य कर्मचारियों ने मामले को दबाने की कोशिश की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हेड कांस्टेबल पहले भी शिकायतकर्ता को कथित तौर पर परेशान करता रहा है।