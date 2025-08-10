Head constable and news channel former HR head arrested in Noida for misuse of police department CCTNS portal नोएडा में पुलिस विभाग के CCTNS पोर्टल का हो रहा था मिसयूज, हेड कॉन्स्टेबल समेत 2 गिरफ्तार, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsHead constable and news channel former HR head arrested in Noida for misuse of police department CCTNS portal

नोएडा में पुलिस विभाग के CCTNS पोर्टल का हो रहा था मिसयूज, हेड कॉन्स्टेबल समेत 2 गिरफ्तार

नोएडा में पुलिस विभाग के सीसीटीएनएस पोर्टल के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। पुलिस ने विभाग की गोपनीयता भंग करने के आरोप में एक हेड कॉन्स्टेबल और एक न्यूज चैनल के पूर्व एचआर हेड को शनिवार को गिरफ्तार किया है।  

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा। हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 08:22 AM
share Share
Follow Us on
नोएडा में पुलिस विभाग के CCTNS पोर्टल का हो रहा था मिसयूज, हेड कॉन्स्टेबल समेत 2 गिरफ्तार

नोएडा में पुलिस विभाग के सीसीटीएनएस पोर्टल के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। पुलिस ने विभाग की गोपनीयता भंग करने के आरोप में एक हेड कॉन्स्टेबल और एक न्यूज चैनल के पूर्व एचआर हेड को शनिवार को गिरफ्तार किया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

हेड कॉन्स्टेबल ने ललित पंडित को दिया था लॉगिन-पासवर्ड

पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-63 थाना क्षेत्र स्थित एक न्यूज चैनल न्यूज इंडिया 24x7 में एचआर हेड के पद पर तैनात रहे ग्रेटर नोएडा निवासी ललित पंडित के पास पुलिस विभाग के पोर्टल सीसीटीएनएस का लॉगिन पासवर्ड होने की जानकारी मिली थी। इसका इस्तेमाल कर वह पुलिस विभाग के दैनिक कामों पर नजर रख रहा था और इसका दुरुपयोग कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने चार दिन पहले आरोपी ललित पंडित को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हालांकि, बाद में उसे छोड़ दिया गया। जांच में पता चला कि यह लॉगिन पासवर्ड पूर्व में कमिश्नरेट में तैनात रहे हेड कॉन्स्टेबल प्रशांत सोलंकी ने उसे दिया था।

दोनों आरोपियों के बीच रुपये के लेन-देन के सबूत मिले

मूलरूप से जिला बागपत का रहने वाला प्रशांत वर्तमान में अलीगढ़ जिले के खैर थाने में तैनात है। इसके बाद सेक्टर-63 के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर द्वारा मुकदमा लिखवाया गया। पुलिस ने ललित पंडित और हेड कॉन्स्टेबल प्रशांत सोलंकी को गिरफ्तार कर लिया। प्रशांत सोलंकी वर्ष 2014 बैच का सिपाही है। वह गौतमबुद्ध नगर जिले में दादरी, रबूपुरा,बीटा टू और कासना थाने में तैनात रह चुका है। पुलिस की जांच में प्रशांत सोलंकी व ललित पंडित के बीच रुपये के लेन-देन के भी सबूत मिले हैं। गिरफ्तारी से पहले एचआर हेड को चैनल से हटा दिया गया था।