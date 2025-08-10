नोएडा में पुलिस विभाग के CCTNS पोर्टल का हो रहा था मिसयूज, हेड कॉन्स्टेबल समेत 2 गिरफ्तार

नोएडा में पुलिस विभाग के सीसीटीएनएस पोर्टल के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। पुलिस ने विभाग की गोपनीयता भंग करने के आरोप में एक हेड कॉन्स्टेबल और एक न्यूज चैनल के पूर्व एचआर हेड को शनिवार को गिरफ्तार किया है।

नोएडा में पुलिस विभाग के सीसीटीएनएस पोर्टल के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। पुलिस ने विभाग की गोपनीयता भंग करने के आरोप में एक हेड कॉन्स्टेबल और एक न्यूज चैनल के पूर्व एचआर हेड को शनिवार को गिरफ्तार किया है। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

हेड कॉन्स्टेबल ने ललित पंडित को दिया था लॉगिन-पासवर्ड पुलिस के मुताबिक, सेक्टर-63 थाना क्षेत्र स्थित एक न्यूज चैनल न्यूज इंडिया 24x7 में एचआर हेड के पद पर तैनात रहे ग्रेटर नोएडा निवासी ललित पंडित के पास पुलिस विभाग के पोर्टल सीसीटीएनएस का लॉगिन पासवर्ड होने की जानकारी मिली थी। इसका इस्तेमाल कर वह पुलिस विभाग के दैनिक कामों पर नजर रख रहा था और इसका दुरुपयोग कर रहा था। इसके बाद पुलिस ने चार दिन पहले आरोपी ललित पंडित को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हालांकि, बाद में उसे छोड़ दिया गया। जांच में पता चला कि यह लॉगिन पासवर्ड पूर्व में कमिश्नरेट में तैनात रहे हेड कॉन्स्टेबल प्रशांत सोलंकी ने उसे दिया था।