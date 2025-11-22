वह कांप रहा था और रो रहा था; जान देने वाले छात्र के साथ बैठी महिला ने बताया उस दिन रास्ते में क्या हुआ था

संक्षेप: पुलिस ने जब बच्चे के स्कूल बैग की जांच की तो उसमें हाथ से लिखा एक नोट मिला। जिसमें उसने बताया कि कुछ टीचर्स उसे कई महीनों से बार-बार बेइज्जत कर रहे थे, और मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे।

दिल्ली के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले दसवीं कक्षा के एक छात्र ने बीते मंगलवार को मेट्रो स्टेशन से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। उसके बैग से बरामद हुए सुसाइड नोट में उसने अपने स्कूल के टीचर्स पर बुरा बर्ताव करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। अब इस मामले से जुड़ी एक ऐसी चश्मदीद महिला सामने आई है, जो घटना वाले दिन उसी ई-रिक्शा में सवार थी, जिसमें सवार होकर वह बच्चा स्कूल से मेट्रो स्टेशन तक गया था। महिला का कहना है कि वह बच्चा कांप रहा था और लगातार रो रहा था। उसने कहा कि उससे बड़ी गलती हो गई जो उसने इस स्कूल में एडमिशन ले लिया।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार घटना की चश्मदीद इस महिला की पहचान 45 वर्षीय गृहिणी दीपशिखा के रूप में हुई है। उसका कहना है कि स्कूल से लेकर मेट्रो स्टेशन तक जाते वक्त वह बच्चा बेहद परेशान दिख रहा था और खूब रो रहा था।' महिला ने बताया कि वह बच्चा बार-बार कह रहा था कि टीचरों ने उसे पूरे साल टॉर्चर किया है।

चश्मदीद महिला दीपशिखा ने बताया कि वह उस दिन दोपहर करीब 2.15 बजे अपने बेटे और एक अन्य छात्र के साथ स्कूल के बाहर खड़े एक ई-रिक्शा में बैठी थी। कुछ ही मिनट बाद दसवीं क्लास में पढ़ने वाला वह बच्चा भी आ गया। महिला ने याद करते हुए बताया कि जैसे ही वह आकर बैठा, वह कांप रहा था और बैठते ही उसने रिक्शा ड्राइवर से आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन की तरफ चलने के लिए कहा।

जब महिला ने प्यार से उससे पूछा कि वह क्यों रो रहा है, तो गुस्से से भरे उस छात्र ने स्कूल में अपनी परेशानियों के बारे में बताया और कहा कि उसे वहां एडमिशन लेने का पछतावा है। उसने शिकायत करते हुए कहा कि टीचर्स छोटी-छोटी बातों के लिए बार-बार उसके पेरेंट्स को बुला लेते हैं, साथ ही उसने जोर देकर कहा कि पूरे एकेडमिक साल के दौरान इसी बात का प्रेशर बना रहा। जब महिला ने उससे पूछा कि वह किसकी बात कर रहा है, तो उसने चार टीचर्स के नाम भी बताए।

दीपशिखा ने आगे बताया कि 'इसके बाद वह टीनेजर छात्र अपने बिजनेसमैन पिता के बारे में बात करते हुए बार-बार अपने आंसू पोंछ रहा था, उसने बताया कि काम की वजह से वह अक्सर शहर के बाहर रहते हैं।' इसके थोड़ी देर बाद ई-रिक्शा गोल मार्केट पहुंच गया, जहां दीपशिखा अपने बेटे के साथ उतर गई। यह जगह आरके आश्रम से एक स्टॉप पहले थी।

दीपशिखा के मुताबिक जब उसे नोटिस हुआ कि उस लड़के के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो नीचे उतरने से पहले उसने बच्चे को 10 रुपए का नोट दे दिया। जिसके बाद बच्चे ने बदले में उसे धीरे से उसे धन्यवाद भी दिया। लगभग आधे घंटे बाद, दोपहर करीब 2.45 बजे उस टीनेजर ने मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से नीचे सड़क पर कूदकर जान दे दी।

मंगलवार को हुई इस घटना के बाद गुरुवार को लड़के के पिता ने इस मामले में आरोपी टीचर्स के खिलाफ पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई, जिसक बाद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और स्कूल ने चार टीचरों को सस्पेंड कर दिया।

रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को इस बारे में मीडिया से बात करते हुए दीपशिखा ने एकबार फिर उस दिन हुए घटनाक्रम को याद करते हुए कहा कि काश मैंने उस लड़के की इमोशनल हालत का गंभीरता से अहसास कर लिया होता। तो शायद उसे बचाया जा सकता था।