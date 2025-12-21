Hindustan Hindi News
दिल्ली में मंदिर के पास भगवान की फोटो वाली प्लेट में अंडे बेचने का आरोप, विरोध किया तो…

संक्षेप:

एक व्यक्ति पर मंदिर के पास भगवान श्रीकृष्ण की फोटो छपी स्टील की प्लेटों पर अंडे और मांसाहार परोसने का आरोप लगा है। मामला दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके का बताया गया है।

Dec 21, 2025 09:31 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, रजनीश पांडे
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति पर मंदिर के पास भगवान श्रीकृष्ण की फोटो छपी स्टील की प्लेटों पर अंडे और मांसाहार परोसने का आरोप लगा है। विरोध करने पर आरोपी ने धमकी दी और गाली-गलौज की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कृष्ण की तस्वीर वाली प्लेट में अंडे बेचने का आरोप

पुलिस के मुताबिक, घटना शुक्रवार शाम करीब 5 बजे गोविंदपुरी के गली नंबर-13 स्थित हनुमान मंदिर के पास की है। शिकायतकर्ता अश्वनी शर्मा ने बताया कि वे वहां से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि मोहल्ले का ही एक व्यक्ति मुबारक अली भगवान श्रीकृष्ण की तस्वीर छपी प्लेटों पर अंडे परोस कर बेच रहा है।

विरोध किया तो दी मारने की धमकी

जब उन्होंने इसका विरोध किया तो मुबारक अली ने न सिर्फ अपशब्द कहे बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। इसी दौरान साहिल नामक युवक ने भी शिकायतकर्ता से मारपीट की और धार्मिक उकसावे वाली बातें कही। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँची और मुबारक अली को हिरासत में लेकर थाने लाई।

शिकायतकर्ता

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

शिकायत के आधार पर केस दर्ज जांच करते हुए पुलिस ने स्टील प्लेटें भी बरामद की हैं, जिन पर भगवान के चित्र बने थे। फिलहाल पुलिस ने मुबारक अली, साहिल और अन्य सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जांच जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।

