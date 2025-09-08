वह हमारी आखिरी उम्मीद था; 9 साल के लड़के के नहर में डूबकर मरने के बाद शोक में डूबा परिवार
अनिकेत अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद था। उसके पिता उसे अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए अथक मेहनत कर रहे थे। लेकिन, होनी को कुछ और ही मंजूर था। रविवार दोपहर अपने दोस्त के साथ खेलने गए अनिकेत की शालीमार पार्क स्थित हैदरपुर नहर में डूबने से मौत हो गई।
अनिकेत अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य की उम्मीद था। उसके पिता ने अपने सबसे छोटे बेटे को उचित शिक्षा दिलाने के लिए दिहाड़ी मजदूर के रूप में अथक परिश्रम किया। लेकिन, उनकी यह मेहनत तब बेकार हो गई जब 9 साल का अनिकेत अपने एक दोस्त के साथ उत्तर-पश्चिम दिल्ली की नहर में डूब गया।
रविवार दोपहर परिवार पर एक दुखद घटना घटी। अनिकेत और उसका 13 साल का दोस्त कृष्ण कुमार शालीमार पार्क स्थित हैदरपुर नहर पर खेलने गए थे। इसी दौरान वे गलती से पानी में फिसलकर डूब गए।
आंखों में आंसू लिए अनिकेत की मौसी प्रेमलता ने पीटीआई को बताया कि वह बस खेलने गया था। उनके साथ खेलने गए बाकी बच्चे भी रोते हुए घर लौटे। उन्होंने अनिकेत को एक खुशमिजाज लड़का बताया, जो तीसरी कक्षा में पढ़ता था। उन्होंने कहा कि वह बहुत अच्छा बच्चा था। पढ़ाई में भी अच्छा था। सबसे छोटा होने के कारण उसे बहुत लाड़-प्यार मिला। अब उसकी आवाज के बिना घर सूना-सूना सा लग रहा है।
उन्होंने आगे कहा कि बड़े दो बच्चे ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए, लेकिन अनिकेत से हमें बहुत उम्मीदें थीं। उसके पिता बहुत मेहनत कर रहे थे ताकि अनिकेत ठीक से स्कूल जा सके। वह हमारी आखिरी उम्मीद था। पीड़ितों के रिश्तेदारों ने बताया कि वह जगह लंबे समय से असुरक्षित थी। उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
एक अन्य रिश्तेदार ने कहा कि वह जगह खतरनाक है। बच्चे वहां खेलते हैं क्योंकि वह इलाका पार्क जैसा दिखता है। वहां कोई सुरक्षा नहीं है। हम इसकी शिकायत करते रहते हैं। अभी आठ दिन पहले ही एक और बच्चा डूब गया था।
रिश्तेदारों ने आरोप लगाया कि लड़कों को बाहर निकालने के बाद उन्हें समय पर मदद नहीं मिली। चाची ने कहा कि न तो पुलिस और न ही अस्पतालों ने हमारी ठीक से मदद की। काश किसी ने उसे जल्दी अस्पताल पहुंचाने में हमारी मदद की होती, तो शायद उसे बचाया जा सकता था।
पुलिस ने बताया कि घटना के संबंध में रात करीब 10:17 बजे एक पीसीआर कॉल मिली। इसके बाद लड़कों को बीजेआरएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।पुलिस के अनुसार, अनिकेत के परिवार में उसके पिता और दो बड़े भाई हैं। कृष्ण कुमार के परिवार में उसके पिता, दो भाई और एक बहन हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है।