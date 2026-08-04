Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वह मोदीजी के सिर पर बैठा हुआ है; E20 पेट्रोल को लेकर भड़के केजरीवाल, किसे बताया जिम्मेदार?

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

पीसी के दौरान AAP सांसद संजय सिंह ने बताया, ‘मैंने सरकार से ई20 को लेकर सवाल पूछा था, ये उनकी तरफ से जवाब आया है, इसकी कॉपी हम आप लोगों से शेयर देंगे। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार जबरन जनता पर इथेनॉल सौंपना चाहती है।’

AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल की पीसी।
पीएम आवास की तरफ हुए मार्च के बाद हुई पीसी में केजरीवाल ने कहा, 'ट्रम्प जबरदस्ती कर रहा है कि अमेरिका से इथेनॉल खरीदकर भारत में बेचो। इसलिए ये पूरा ई20 आया हुआ है।'

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता पर जबरन इथेनॉल थोप रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रम्प, मोदीजी के सिर पर बैठा हुआ है और वह इन पर इतना दबाव डाल रहा है कि मोदीजी की हिम्मत नहीं हो रही है कि ट्रम्प को ना कहने की। दिल्ली के पूर्व सीएम ने प्रधानमंत्री को कमजोर बताते हुए कहा कि 'इथेनॉल से सारा फायदा अमेरिका के किसानों का हो रहा है। और यह सारा खेल सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प के दबाव में खेला जा रहा है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री है।'

केजरीवाल ने ये सारी बातें मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास की ओर अपने 100 समर्थकों के साथ निकाले गए मार्च के बाद कहीं। इस दौरान प्रधानमंत्री को सौंपने के लिए वे अपने साथ 2.30 लाख से ज्यादा ज्ञापन भी लेकर निकले थे, हालांकि पुलिस ने सभी लोगों को फिरोजशाह रोड पर रोक लिया।

'इस मामले में भी प्रधानमंत्री दिखा रहे तानाशाही'

इस मार्च के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, 'ई20 के मुद्दे पर हमने चर्चा करने के लिए महीने भर पहले समय मांगा था, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद आज हम ई-20 पेट्रोल के खिलाफ 2 लाख 33 हजार 238 पिटीशन्स लेकर प्रधानमंत्री जी को देने के लिए निकले थे, हालांकि उन्होंने जवाब दिया कि मैं नहीं मिलूंगा। जिस तरह से उन्होंने NEET वाले एपिसोड में तानाशाही दिखाई, ऐसे ही वह E20 के मुद्दे पर अड़े हुए हैं।'

ये भी पढ़ें:गोला बारूद नहीं है; केजरीवाल ने कहा- नीट से भी बड़ा आंदोलन E20 पर करना पड़ेगा

'क्योंकि ट्रम्प मोदीजी के सिर पर बैठा हुआ है'

आगे उन्होंने कहा, ‘उनकी सरकार ने खुद संसद में माना है कि ई20 पेट्रोल से माइलेज तो कम होता है लेकिन थोड़ा होता है, इंजन के पार्ट तो खराब नहीं होते हैं, लेकिन रबर के पार्ट्स खराब होते हैं। तो जब माइलेज भी खराब होती है, रबड़ के पार्ट्स भी खराब होते हैं तो फिर सरकार इसे क्यों जनता पर थोप रही है।’ आगे केजरीवाल बोले 'ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रम्प मोदीजी के सिर पर बैठा हुआ है। ट्रम्प इन पर इतना दबाव डाल रहा है कि मोदीजी की हिम्मत नहीं हो रही है कि ट्रम्प को ना कहने की। ट्रम्प जो है वो जबरदस्ती कर रहा है कि अमेरिका से इथेनॉल खरीदकर भारत में बेचो। इसलिए ये पूरा ई20 आया हुआ है।'

'समझा जा सकता है कि इथेनॉल पर देश में कितनी बेचैनी'

आगे केजरीवाल ने कहा, 'बेहद कम समय में 2 लाख 30 हजार से ज्यादा लोगों ने पिटीशन्स पर साइन कर दिया तो इससे समझा जा सकता है कि इथेनॉल को लेकर इस समय देश में कितनी ज्यादा बेचैनी है। हम प्रधानमंत्री से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए, ट्रम्प के दबाव को बर्दाश्त करना सीखिए पूरा देश परेशान हो रहा है।'

'ट्रम्प के सामने मोदीजी भीगी बिल्ली बन जाते हैं'

AAP प्रमुख ने आगे कहा, 'आज के अभियान के बाद इतना तो साफ हो गया है कि ई20 पेट्रोल के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा। जो नीट वाला पूरा आंदोलन था, उसमें मोदीजी को खुद निर्णय लेना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है या नहीं लेना है, और यहां पर तो ट्रम्प का दबाव है, ट्रम्प के सामने मोदीजी भीगी बिल्ली बन जाते हैं, मोदीजी की चलती नहीं है, मोदीजी की मजबूरियां हैं। तो अगर जनता को ई20 से छुटकारा चाहिए, तो जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और बहुत बड़ी संख्या में उतरना पड़ेगा। आंदोलन जारी रहेगा, अगला कब और कैसे होगा, ये हम सोच विचार करके बताएंगे कि अगली एक्टिविटी कौन सी होगी।'

ये भी पढ़ें:केजरीवाल ने किया PM को गाली देने वाली का सपोर्ट, कपिल मिश्रा बोले- घटिया इंसान

'यही गुंडागर्दी इनका अंत साबित होगी'

इसके बाद मंगलवार को पीएम आवास की तरफ निकाले गए मार्च में शामिल हुए लोगों तो धन्यवाद देते हुए केजरीवाल ने कहा, 'आज जो 100 लोग आए, उन लोगों ने जो हिम्मत की, क्योंकि आज के दौर में हिम्मत करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल देता है, उसके खिलाफ ये लोग FIR कर देते हैं, इनके ट्रोल उनको धमकाते हैं, इनके गुंडे उनके घर पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने, और इनकी यही गुंडागर्दी इनका अंत साबित होगी।'

‘इथेनॉल पर सरकार की कथनी और करनी में इतना फर्क’

केजरीवाल ने बताया, केंद्र सरकार पहले कहती थी कि माइलेज कम नहीं होता, अब मान लिया कि माइलेज कम होती है, 6 से 9 प्रतिशत तक माइलेज कम होता है।

पहले कहते थे कि इंजन खराब नहीं होता, अब कहते हैं रबर के पार्ट्स तो खराब होते हैं।

पहले कहते थे कि विदेशी मुद्रा बचेगी, तो जब तुम 2.5 बिलियन डॉलर खर्च कर अमेरिका से इथेनॉल खरीदोगे तो विदेशी मुद्रा कैसे बचेगी।

पहले कहते थे कि इससे देश के किसानों को फायदा होगा, लेकिन फायदा तो अमेरिका के किसानों को हो रहा है। पूर्व सीएम ने कहा, 'ट्रम्प अपने देश के किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल पर जबरदस्ती कर रहा है। वहां के किसानों ने ट्रम्प पर दबाव डाला और ट्रम्प ने मोदीजी पर दबाव डाला। कि हमारे किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल खरीदो। लेकिन सारा फायदा अमेरिका के किसानों का हो रहा है। तो बेसिकली केवल और केवल ट्रम्प के दबाव में ये सारा खेल खेला जा रहा है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री है।'

ये भी पढ़ें:डर खत्म हो गया, अब 10 रुचिका पैदा हो गईं; PM मोदी को गाली गलौज पर केजरीवाल
Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।