वह मोदीजी के सिर पर बैठा हुआ है; E20 पेट्रोल को लेकर भड़के केजरीवाल, किसे बताया जिम्मेदार?
पीसी के दौरान AAP सांसद संजय सिंह ने बताया, ‘मैंने सरकार से ई20 को लेकर सवाल पूछा था, ये उनकी तरफ से जवाब आया है, इसकी कॉपी हम आप लोगों से शेयर देंगे। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार जबरन जनता पर इथेनॉल सौंपना चाहती है।’
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता पर जबरन इथेनॉल थोप रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ट्रम्प, मोदीजी के सिर पर बैठा हुआ है और वह इन पर इतना दबाव डाल रहा है कि मोदीजी की हिम्मत नहीं हो रही है कि ट्रम्प को ना कहने की। दिल्ली के पूर्व सीएम ने प्रधानमंत्री को कमजोर बताते हुए कहा कि 'इथेनॉल से सारा फायदा अमेरिका के किसानों का हो रहा है। और यह सारा खेल सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प के दबाव में खेला जा रहा है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री है।'
केजरीवाल ने ये सारी बातें मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास की ओर अपने 100 समर्थकों के साथ निकाले गए मार्च के बाद कहीं। इस दौरान प्रधानमंत्री को सौंपने के लिए वे अपने साथ 2.30 लाख से ज्यादा ज्ञापन भी लेकर निकले थे, हालांकि पुलिस ने सभी लोगों को फिरोजशाह रोड पर रोक लिया।
'इस मामले में भी प्रधानमंत्री दिखा रहे तानाशाही'
इस मार्च के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने केंद्र सरकार, खासकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, 'ई20 के मुद्दे पर हमने चर्चा करने के लिए महीने भर पहले समय मांगा था, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद आज हम ई-20 पेट्रोल के खिलाफ 2 लाख 33 हजार 238 पिटीशन्स लेकर प्रधानमंत्री जी को देने के लिए निकले थे, हालांकि उन्होंने जवाब दिया कि मैं नहीं मिलूंगा। जिस तरह से उन्होंने NEET वाले एपिसोड में तानाशाही दिखाई, ऐसे ही वह E20 के मुद्दे पर अड़े हुए हैं।'
'क्योंकि ट्रम्प मोदीजी के सिर पर बैठा हुआ है'
आगे उन्होंने कहा, ‘उनकी सरकार ने खुद संसद में माना है कि ई20 पेट्रोल से माइलेज तो कम होता है लेकिन थोड़ा होता है, इंजन के पार्ट तो खराब नहीं होते हैं, लेकिन रबर के पार्ट्स खराब होते हैं। तो जब माइलेज भी खराब होती है, रबड़ के पार्ट्स भी खराब होते हैं तो फिर सरकार इसे क्यों जनता पर थोप रही है।’ आगे केजरीवाल बोले 'ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रम्प मोदीजी के सिर पर बैठा हुआ है। ट्रम्प इन पर इतना दबाव डाल रहा है कि मोदीजी की हिम्मत नहीं हो रही है कि ट्रम्प को ना कहने की। ट्रम्प जो है वो जबरदस्ती कर रहा है कि अमेरिका से इथेनॉल खरीदकर भारत में बेचो। इसलिए ये पूरा ई20 आया हुआ है।'
'समझा जा सकता है कि इथेनॉल पर देश में कितनी बेचैनी'
आगे केजरीवाल ने कहा, 'बेहद कम समय में 2 लाख 30 हजार से ज्यादा लोगों ने पिटीशन्स पर साइन कर दिया तो इससे समझा जा सकता है कि इथेनॉल को लेकर इस समय देश में कितनी ज्यादा बेचैनी है। हम प्रधानमंत्री से यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप अमेरिका से इथेनॉल खरीदना बंद कीजिए, ट्रम्प के दबाव को बर्दाश्त करना सीखिए पूरा देश परेशान हो रहा है।'
'ट्रम्प के सामने मोदीजी भीगी बिल्ली बन जाते हैं'
AAP प्रमुख ने आगे कहा, 'आज के अभियान के बाद इतना तो साफ हो गया है कि ई20 पेट्रोल के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करना होगा। जो नीट वाला पूरा आंदोलन था, उसमें मोदीजी को खुद निर्णय लेना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना है या नहीं लेना है, और यहां पर तो ट्रम्प का दबाव है, ट्रम्प के सामने मोदीजी भीगी बिल्ली बन जाते हैं, मोदीजी की चलती नहीं है, मोदीजी की मजबूरियां हैं। तो अगर जनता को ई20 से छुटकारा चाहिए, तो जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और बहुत बड़ी संख्या में उतरना पड़ेगा। आंदोलन जारी रहेगा, अगला कब और कैसे होगा, ये हम सोच विचार करके बताएंगे कि अगली एक्टिविटी कौन सी होगी।'
'यही गुंडागर्दी इनका अंत साबित होगी'
इसके बाद मंगलवार को पीएम आवास की तरफ निकाले गए मार्च में शामिल हुए लोगों तो धन्यवाद देते हुए केजरीवाल ने कहा, 'आज जो 100 लोग आए, उन लोगों ने जो हिम्मत की, क्योंकि आज के दौर में हिम्मत करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल देता है, उसके खिलाफ ये लोग FIR कर देते हैं, इनके ट्रोल उनको धमकाते हैं, इनके गुंडे उनके घर पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने, और इनकी यही गुंडागर्दी इनका अंत साबित होगी।'
‘इथेनॉल पर सरकार की कथनी और करनी में इतना फर्क’
केजरीवाल ने बताया, केंद्र सरकार पहले कहती थी कि माइलेज कम नहीं होता, अब मान लिया कि माइलेज कम होती है, 6 से 9 प्रतिशत तक माइलेज कम होता है।
पहले कहते थे कि इंजन खराब नहीं होता, अब कहते हैं रबर के पार्ट्स तो खराब होते हैं।
पहले कहते थे कि विदेशी मुद्रा बचेगी, तो जब तुम 2.5 बिलियन डॉलर खर्च कर अमेरिका से इथेनॉल खरीदोगे तो विदेशी मुद्रा कैसे बचेगी।
पहले कहते थे कि इससे देश के किसानों को फायदा होगा, लेकिन फायदा तो अमेरिका के किसानों को हो रहा है। पूर्व सीएम ने कहा, 'ट्रम्प अपने देश के किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल पर जबरदस्ती कर रहा है। वहां के किसानों ने ट्रम्प पर दबाव डाला और ट्रम्प ने मोदीजी पर दबाव डाला। कि हमारे किसानों को बचाने के लिए इथेनॉल खरीदो। लेकिन सारा फायदा अमेरिका के किसानों का हो रहा है। तो बेसिकली केवल और केवल ट्रम्प के दबाव में ये सारा खेल खेला जा रहा है, क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर प्रधानमंत्री है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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