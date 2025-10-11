Hindustan Hindi News
वह राक्षसी प्रवृत्ति के इंसान; आजम खान पर भड़के भाजपा विधायक; बोले- अखिलेश ने भी उनके लिए…

गुर्जर ने कहा कि आजम खान ने हिंदुओं पर अत्याचार किए। इसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका इलाज करवाया। आजम खान दंगे कराने वाले व्यक्ति हैं, उनका कहीं भी कोई सम्मान नहीं होगा।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 07:05 PM
उत्तर प्रदेश की लोनी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर जोरदार जुबानी हमला बोला है। गुर्जर ने आजम खान को आसुरी यानी राक्षसी प्रवृत्ति का बताया है और उन पर दंगे कराने व बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजम खान ने बसपा के संस्थापक कांशीराम का भी अपमान किया। भाजपा विधायक इतने पर ही नहीं रुके, आगे उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए उन पर आजम खान के मरने की दुआ मांगने जैसा गंभीर आरोप भी लगाया। यह सारी बातें उन्होंने शनिवार को गाजियाबाद में मीडिया से बातें करते हुए कहीं।

'आजम खान ने अंबेडकर और कांशीराम का अपमान किया'

इस दौरान आजम खान का जिक्र आते ही भाजपा विधायक ने कहा, 'आजम खान वैसे तो असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उन्होंने दंगे कराए, बाबा साहब अंबेडकर को माफिया कहा, मान्यवर कांशीराम जी के जिले का नाम बदलने का काम किया, पूरी तरह समाजवादी पार्टी ने दलितों के विरोध में जो हो सकता था वो सब किया। अगर भाजपा नहीं होती तो उन्होंने बहन मायावती को लगभग मार ही दिया था, यह सब जानते हैं।'

'गुर्जर बोले- अखिलेश ने उनके घर जाकर कहा…'

आगे उन्होंने कहा, 'लेकिन वह (आजम खान) भी क्या करें, जब अखिलेश जी ने उनके घर जाकर यह कह दिया, कि आपका साया साथ रहे, मतलब उनके घर जाकर कह रहे हैं कि तुम मर जाओ, तुम्हारा साया साथ रहे। सपा प्रमुख ने यही कहा ना कि उनका साया साथ रहना चाहिए। साया किसका होता है, जिन्न का... भूत का... तो वो उनके साए की बात कर रहे हैं। यही बात आजम खान समझ गए।' गुर्जर ने आगे कहा कि यह वही पार्टी है जिसने आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश दिया था, इसलिए ऐसी पार्टी की तो मान्यता ही खत्म कर देनी चाहिए।

इसके अलावा गुर्जर ने कहा कि आजम खान ने हिंदुओं पर अत्याचार किए। इसके बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका इलाज करवाया। आजम खान दंगे कराने वाले व्यक्ति हैं, उनका कहीं भी कोई सम्मान नहीं होगा। जहां भी जाएंगे लोग उन्हें नफरत की नजर से देखेंगे।