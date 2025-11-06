छात्र नेताओं में न पछतावा, न शर्म; डूसू चुनाव को लेकर क्यों फूटा दिल्ली हाई कोर्ट का गुस्सा
संक्षेप: उच्च न्यायालय ने नोटिस भेजने के निर्देश दिए और अगली सुनवाई की तारीख 27 जनवरी 2026 तय की। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से भी कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण और बिना सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए कराए जाएं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि डूसू (दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ) चुनाव के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्र नेताओं में न पछतावा है, न ही कोई शर्म। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि छात्र नेता कानून को हाथ में नहीं ले सकते। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अदालत दिल्ली विश्वविद्यालय का रोज-रोज का कामकाज देखने नहीं बैठी है, बल्कि वह सिर्फ चुनाव प्रक्रिया को लेकर चिंतित है। अदालत ने कहा कि अगर छात्र नेता अपने चुनाव खर्च और ऑडिट की रिपोर्ट दाखिल नहीं कर रहे, तो विश्वविद्यालय कार्रवाई करेगा।
दोहराई गईं पिछले वर्ष जैसी हरकतें
याचिका में कहा गया था कि सितंबर में हुए डूसू चुनाव के दौरान कई नियमों का उल्लंघन हुआ। कोर्ट ने भी वीडियो और तस्वीरें देखने के बाद माना कि लग्जरी गाड़ियों और जेसीबी जैसी प्रतिबंधित मशीनों का उपयोग किया गया। कोर्ट ने कहा कि पिछले साल भी छात्रों ने वादा किया था कि वे ऐसे उल्लंघन नहीं करेंगे, लेकिन इस बार फिर वही हरकतें दोहराई गईं।
कोर्ट ने दी चुनाव रद्द करने की चेतावनी
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि सभी विजयी उम्मीदवार पेश क्यों नहीं हुए। साथ ही वहां मौजूदा छात्र नेताओं से कोर्ट ने कहा कि वे कानून हाथ में ले रहे हैं। अगर कोर्ट चाहे तो उनके चुनाव रद्द भी कर सकते हैं। कोर्ट ने बाकी छात्रों को नोटिस भेजने के निर्देश दिए और अगली सुनवाई की तारीख 27 जनवरी 2026 तय की। साथ ही कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से भी कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण और बिना सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए कराए जाएं।
बता दें कि इस याचिका के जरिए याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रशांत मनचंदा ने चुनावों के दौरान सार्वजनिक स्थानों को नुकसान पहुंचाने और दीवारों पर पोस्टर-बैनर लगाने जैसे मामलों पर कार्रवाई की मांग की है।