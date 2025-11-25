..तो यह फायदा भी अपराध की कमाई माना जाएगा; सट्टेबाजी को लेकर हाई कोर्ट ने सुनाया महत्वपूर्ण फैसला

संक्षेप: हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में लोगों ने तर्क दिया था कि अटैच की गई संपत्तियों को अपराध की कमाई नहीं माना जा सकता क्योंकि क्रिकेट बेटिंग PMLA के तहत शेड्यूल्ड अपराध नहीं है, और इसलिए संपत्ति किसी भी शेड्यूल्ड क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ी नहीं थी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि क्रिकेट पर सट्टेबाजी से होने वाले मुनाफे को सिर्फ उसी स्थिति में PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत अपराध से हुई कमाई माना जाएगा, अगर वह फायदा किसी गैर-कानूनी तरीके से खरीदी गई प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कमाया गया हो। जस्टिस अनिल की बेंच ने स्पष्ट किया कि भले ही सट्टा खेलना PMLA के तहत अनुसूचित अपराध नहीं है, लेकिन इससे होने वाला लाभ तब भी अपराध की कमाई माना जाएगा अगर सट्टे में लगाया गया पैसा गलत प्रॉपर्टी से कमाया गया हो।

कोर्ट ने अपने 36 पेज के फैसले में याचिका खारिज कर दीं और कहा कि बिना किसी KYC वेरिफिकेशन या कानूनी डॉक्यूमेंट के बेटिंग प्लेटफॉर्म के लिए मास्टर और क्लाइंट लॉगिन ID हासिल करना और बांटना जालसाजी, धोखाधड़ी, पहचान से जुड़ा फ्रॉड और क्रिमिनल साजिश है, जो सभी एक तय अपराध है और इसलिए सुपर मास्टर लॉगिन ID के इस्तेमाल से अप्रत्यक्ष रूप से मिला कोई भी फायदा, अपराध की कमाई माना जाएगा।

कोर्ट ने यह फैसला कई लोगों की उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया, जिनमें बड़े पैमाने पर हवाला लेन-देन और गैर-कानूनी इंटरनेशनल क्रिकेट बेटिंग ऑपरेशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा जारी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर (POA) को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि निश्चित रूप से, अनुसूचित अपराध का मतलब अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध विशिष्ट आपराधिक अपराधों से है, और केवल इन सूचीबद्ध अपराधों से प्राप्त आय पर ही PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुकदमा चलाया जाता है।

इस मामले में, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर POA तब जारी किया गया था जब ED ने मई 2015 में एक इंटरनेशनल क्रिकेट बेटिंग नेटवर्क में एक कंडक्टर के तौर पर काम करने के आरोपी लोगों में से एक के घर पर छापा मारा था। उसने कथित तौर पर एक बेटिंग प्लेटफॉर्म के लिए मास्टर और क्लाइंट लॉगिन ID 2.4 करोड़ रुपए में खरीदे थे और अनौपचारिक चैनलों के जरिए विदेश में भुगतान किया था। ED ने पाया कि ये ID जरूरी KYC प्रोसेस पूरा किए बिना जारी किए गए थे। छापे के दौरान, एजेंसी को आपत्तिजनक डॉक्यूमेंट्स, कीमती सामान और 10 लाख रुपए नगद मिले थे।

बाद में ED ने लगभग 20 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति को अटैच करने का एक और ऑर्डर जारी किया था, और उन्हें गैर-कानूनी बेटिंग ऑपरेशन से जुड़े अपराध की कमाई माना। यह कार्रवाई इस जानकारी के बाद की गई कि बेटिंग स्कीम में शामिल एक कंपनी ने आरोपियों के साथ 60 करोड़ रुपए का सेटलमेंट किया था।

फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा, 'भले ही कोई गलत क्रियाकलाप जैसे सट्टा खेलना एक अधिसूचित अपराध न हो, लेकिन ऐसी गतिविधि से होने वाला मुनाफा असली दागी प्रॉपर्टी से जुड़ा रहता है, खासकर तब जब वह गलत एक्टिविटी अपराध की एक चेन का आखिरी रूप हो, जो पहले के कई आपराधिक कामों से गहराई से जुड़ी हो, तो उससे होने वाला कोई भी मुनाफा PMLA के दायरे में साफ तौर पर अपराध की कमाई माना जाएगा।'