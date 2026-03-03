Hindustan Hindi News
जमानत रद्द करने के लिए सह-आरोपियों की स्थिति नहीं बन सकती आधार; दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

Mar 03, 2026 03:41 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की जमानत इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती कि एक समान अपराध में दूसरे आरोपी को जमानत नहीं दी गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि समानता के आधार पर जमानत मिलने की परिस्थति अलग होती हैं। लेकिन मिली हुई जमानत को रद्द करने के हालात भी विपरीत होते हैं। इसके साथ ही अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी व जालसाजी करने वाले एक आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि जब तक पहले जमानत पाने वाला आरोपी जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन ना करे, तब तक उसकी जमानत को रद्द करने की मांग नहीं की जा सकती। इस टिप्पणी को करते हुए पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है।

'तब तक रद्द नहीं कर सकते जमानत'

खंडपीठ ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि सह-आरोपियों को बाद में जमानत मिली है या नहीं मिली, इसे अपने आप में ऐसी उपरांत उत्पन्न परिस्थिति नहीं माना जा सकता, जिससे पहले से दी गई जमानत रद्द की जा सके, जब तक कि आरोपी द्वारा स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप न हो।ऐश

अपराध से अर्जित धन पर

शिकायतकर्ता कंपनी की तरफ से दायर याचिका में तर्क दिया गया कि मामले की गंभीरता और कथित आपराधिक सामग्री के बावजूद आरोपी जमानत पर रहते हुए कथित अपराध से अर्जित लाभ का आनंद ले रहा है। यह भी कहा गया कि सत्र अदालत द्वारा जमानत देते समय जिन समानता के आधारों पर विचार किया गया था, वे बाद की परिस्थितियों में कमजोर पड़ गए।

अदालत ने बताया ज

उच्च न्यायालय ने इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए जमानत की वापसी व जमानत के निरस्तीकरण के बीच स्पष्ट अंतर बताया। पीठ ने दोहराया कि जमानत रद्द करना तभी उचित है, जब जमानत मिलने के बाद आरोपी का आचरण ऐसा हो, जिससे यह सिद्ध हो कि उसने शर्तों का उल्लंघन किया, जांच में सहयोग नहीं किया, साक्ष्यों से छेड़छाड़ की या स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। पीठ ने कहा कि इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए याचिका खारिज की जा रही है।

