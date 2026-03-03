जमानत रद्द करने के लिए सह-आरोपियों की स्थिति नहीं बन सकती आधार; दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
पीठ ने दोहराया कि जमानत रद्द करना तभी उचित है, जब जमानत मिलने के बाद आरोपी का आचरण ऐसा हो, जिससे यह सिद्ध हो कि उसने शर्तों का उल्लंघन किया, जांच में सहयोग नहीं किया, साक्ष्यों से छेड़छाड़ की या स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की जमानत इस आधार पर रद्द नहीं की जा सकती कि एक समान अपराध में दूसरे आरोपी को जमानत नहीं दी गई थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि समानता के आधार पर जमानत मिलने की परिस्थति अलग होती हैं। लेकिन मिली हुई जमानत को रद्द करने के हालात भी विपरीत होते हैं। इसके साथ ही अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी व जालसाजी करने वाले एक आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा कि जब तक पहले जमानत पाने वाला आरोपी जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन ना करे, तब तक उसकी जमानत को रद्द करने की मांग नहीं की जा सकती। इस टिप्पणी को करते हुए पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस द्वारा की जा रही है।
'तब तक रद्द नहीं कर सकते जमानत'
खंडपीठ ने कहा कि सिर्फ इस आधार पर कि सह-आरोपियों को बाद में जमानत मिली है या नहीं मिली, इसे अपने आप में ऐसी उपरांत उत्पन्न परिस्थिति नहीं माना जा सकता, जिससे पहले से दी गई जमानत रद्द की जा सके, जब तक कि आरोपी द्वारा स्वतंत्रता के दुरुपयोग का कोई आरोप न हो।ऐश
अपराध से अर्जित धन पर
शिकायतकर्ता कंपनी की तरफ से दायर याचिका में तर्क दिया गया कि मामले की गंभीरता और कथित आपराधिक सामग्री के बावजूद आरोपी जमानत पर रहते हुए कथित अपराध से अर्जित लाभ का आनंद ले रहा है। यह भी कहा गया कि सत्र अदालत द्वारा जमानत देते समय जिन समानता के आधारों पर विचार किया गया था, वे बाद की परिस्थितियों में कमजोर पड़ गए।
अदालत ने बताया ज
उच्च न्यायालय ने इन दलीलों को अस्वीकार करते हुए जमानत की वापसी व जमानत के निरस्तीकरण के बीच स्पष्ट अंतर बताया। पीठ ने दोहराया कि जमानत रद्द करना तभी उचित है, जब जमानत मिलने के बाद आरोपी का आचरण ऐसा हो, जिससे यह सिद्ध हो कि उसने शर्तों का उल्लंघन किया, जांच में सहयोग नहीं किया, साक्ष्यों से छेड़छाड़ की या स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। पीठ ने कहा कि इस मामले में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए याचिका खारिज की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।