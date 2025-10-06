HC says Delhi govt did not implement reservation policy for transgenders despite SC order SC के आदेश के बाद भी ट्रांसजेंडरों के लिए नहीं किया यह काम; HC बोला- 10 दिन में फैसला ले रेखा सरकार, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsHC says Delhi govt did not implement reservation policy for transgenders despite SC order

SC के आदेश के बाद भी ट्रांसजेंडरों के लिए नहीं किया यह काम; HC बोला- 10 दिन में फैसला ले रेखा सरकार

हाई कोर्ट की पीठ ने कहा कि यदि ऐसी छूट उपलब्ध कराई जाती है, तो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि भी एक महीने के लिए बढ़ा दी जाएगी। इसके साथ ही न्यायालय ने कहा, 'ऐसी जानकारी का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।'

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 11:07 PM
share Share
Follow Us on
SC के आदेश के बाद भी ट्रांसजेंडरों के लिए नहीं किया यह काम; HC बोला- 10 दिन में फैसला ले रेखा सरकार

सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण नीति को लागू करने के सुप्रीम कोर्ट के साल 2014 के दिए एक आदेश को लागू करने में विफल रहने पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही यह निर्देश भी दिया है कि वह सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडरों को आयु और योग्यता अंकों में छूट देने को लेकर 10 दिनों के अंदर उचित फैसला करे।

अदालत ने यह निर्देश एक महिला ट्रांसजेंडर द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए हैं, जिसके जरिए उसने हाई कोर्ट में कोर्ट अटेंडेंट के पद पर भर्ती के लिए आरक्षण की मांग की है। खास बात यह है कि अदालत ने ट्रांसजेंडर द्वारा दायर रिट याचिका का दायरा बढ़ाते हुए इसे जनहित याचिका (PIL) में बदल दिया और इस केस की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया।

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ के सामने हुई। इस दौरान उन्होंने कहा, 'सरकार को नीतिगत निर्णय लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करना होगा और इससे जुड़ा आरक्षण प्रदान करना होगा। हम रिट याचिका का दायरा बढ़ाकर एक जनहित याचिका कर रहे हैं।' बेंच ने आगे कहा, 'इस याचिका में उठाए गए मुद्दों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो कि मुख्य रूप से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भलाई से संबंधित हैं, हम इस याचिका को एक जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई करेंगे।'

इस तरह से केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया

पीठ ने कहा कि चूंकि इन मुद्दों पर व्यापक अर्थ में सुनवाई की जरूरत हो सकती है, इसलिए हम निम्नलिखित पक्षों… सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव के माध्यम से भारत सरकार और समाज कल्याण विभाग के प्रधान के माध्यम से दिल्ली सरकार को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी करने का निर्देश देते हैं।

'कई ट्रांसजेंडर आवेदन तक नहीं कर सके'

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, 'कई ट्रांसजेंडर व्यक्ति ऐसे हैं जो आयु और अंकों में छूट उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदन नहीं कर सके। ऐसे में हम दिल्ली सरकार को निर्देश देते हैं कि वह अधिसूचना के अनुसार ट्रांसजेंडरों को लाभ प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय की सलाह से 10 दिनों के अंदर उचित निर्णय ले।'

अंतिम तिथि बढ़ाने और उसका प्रचार करने को भी कहा

साथ ही पीठ ने कहा कि यदि ऐसी छूट उपलब्ध कराई जाती है, तो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि भी एक महीने के लिए बढ़ाई जानी जाएगी। इसके साथ ही पीठ ने यह भी कहा कि 'ऐसी जानकारी का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।'

बता दें कि मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत में सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का जिक्र किया गया, उसमें उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह ट्रांसजेंडरों को सार्वजनिक रोजगार के लिए भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी श्रेणी के रूप में माने।

पीठ ने कहा, 'हालांकि, जहां तक ​​सार्वजनिक रोजगार का संबंध है, ऐसा कोई नीतिगत निर्णय आज तक नजर नहीं आया है। जिसके बाद पीठ को बताया गया कि साल 2021 में, GNCTD द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकार द्वारा तय निर्धारित आयु में पांच वर्ष की छूट और योग्यता अंकों में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई थी।

हाई कोर्ट को बताया गया कि अधिसूचना जारी करते समय, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ट्रांसजेंडरों को कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था और 2021 की अधिसूचना के अनुसार छूट भी प्रदान नहीं की गई थी।