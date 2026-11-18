7 लोगों का हत्यारा राष्ट्रपति की एक शर्त के खिलाफ पहुंचा हाई कोर्ट, अदालत ने कहा- इस याचिका में कोई दम नहीं
अदालत ने कहा कि इतनी लंबी देरी और वह समय, जिसके दौरान गहलोत मौत की सजा के साये में रहा, मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए पर्याप्त आधार हो सकते थे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 हत्याओं के एक दोषी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका को स्वीकार करते हुए लगाई गई शर्त को चुनौती दी थी। दरअसल राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका मंजूर करते हुए उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में तो बदल दिया था, लेकिन यह शर्त भी लगाई थी कि उसे अपना बाकी बचा जीवन आखिरी सांस तक जेल में ही गुजारना होगा। मंगलवार को सुनाए गए अपने फैसले में अदालत ने कहा, इस याचिका को खारिज किया जाता है।
फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी की मौत की सजा को बदलने और उसे बिना किसी छूट के 'शेष प्राकृतिक जीवनकाल' तक जेल में रहने की सजा देने का अधिकार है। अदालत ने कहा, 'राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पारित आदेश को सीधे न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं बनाया जा सकता, अदालत केवल इस बात पर विचार कर सकती है कि उस अधिकार का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है।'
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस दोषी को पांच महिलाओं (जिनमें से एक गर्भवती थी) और दो छोटे बच्चों की नृशंस हत्या के मामले में दोषी पाया गया था, और वह 1994 से यानी करीब 32 साल से जेल में बंद है। राष्ट्रपति ने दया याचिका मंजूर करते हुए जो आदेश जारी किया था, उसमें यह शर्त रखी गई थी कि उसकी आजीवन कारावास की सजा को कोई भी प्राधिकरण बदल नहीं सकेगा, और इसमें किसी तरह की छूट नहीं दे सकेगा।
जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि दया याचिका से जुड़े ऐसे आदेशों में न्यायिक समीक्षा (ज्यूडिशियल रिव्यू) का दायरा बेहद सीमित होता है। अदालत केवल इस आधार पर राष्ट्रपति के फैसले को नहीं बदल सकती कि अगर यह मामला उसके सामने होता, तो वह शायद कोई अलग फैसला लेती।
अदालत जितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसकी मौत की सजा को सितंबर 2016 में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। गहलोत और एक अन्य व्यक्ति को अगस्त 1994 में पुणे के एक घर में डकैती के दौरान सात लोगों (जिनमें पांच महिलाएं और दो बच्चे शामिल थे) की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था और सजा सुनाई गई थी।
फरवरी 1998 में निचली अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जुलाई 1999 में और सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2000 में इस सजा को बरकरार रखा। उसकी पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटीशन) भी खारिज कर दी गई थी।
इसके बाद गहलोत ने जून 2001 में राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की। हालांकि, राष्ट्रपति ने 15 साल की देरी के बाद 18 सितंबर 2016 को इस पर फैसला लिया और उसकी याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उसकी मौत की सजा को शर्त के साथ आखिरी सांस तक जेल की सजा में बदल दिया।
इसके बाद दोषी ने राष्ट्रपति की तरफ से लगाई गई शर्त के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गया और याचिका लगाते हुए बोला कि सजा में और छूट पर रोक लगाना असंवैधानिक है। उसने कहा कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की शक्तियां, सजा में छूट देने के लिए संबंधित सरकार की वैधानिक और संवैधानिक शक्तियों से ऊपर नहीं हो सकतीं। उसने दलील दी कि उसकी दया याचिका पर फैसला लेने में 15 साल से अधिक की देरी, जिसका कोई उचित कारण नहीं बताया गया, अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
उसने लंबे समय तक अकेले कैद में रखे जाने का हवाला दिया और दावा किया कि उसकी पृष्ठभूमि, आचरण, पुनर्वास और सुधार से जुड़े पहलुओं पर ठीक से विचार नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि गहलोत की दया याचिका पर फैसला लेने में 15 साल से अधिक की बहुत लंबी देरी हुई थी।
पीठ ने कहा कि अगर अदालत यह पाती है कि राष्ट्रपति के पास आदेश पारित करने से पहले सभी जरूरी जानकारी मौजूद थी और उन्होंने सभी प्रासंगिक पहलुओं पर विचार किया था, तो अदालत केवल इस आधार पर राष्ट्रपति के फैसले को नहीं बदल सकती कि वह खुद इस दया याचिका पर कोई अलग फैसला ले सकती थी।
हाई कोर्ट ने कहा, 'इस अदालत के पास अपील सुनने का नहीं, बल्कि न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार है। अदालत को इन दोनों अवधारणाओं और उनके दायरे के बीच के अंतर को अच्छी तरह समझना चाहिए। ऐसे में उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें इस याचिका में कोई दम नहीं लगा।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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