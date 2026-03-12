DU में विरोध-प्रदर्शन पर लगी रोक को हाई कोर्ट ने बताया गलत, छात्रों को भी दी खास नसीहत
पुलिस की दलील सुनने के बाद अदालत ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है और अगर आपको झड़प होने की आशंका है, तो आप रोक के साथ भी तो बैठक की इजाजत दे सकते हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में जुलूसों, रैलियों और विरोध-प्रदर्शनों पर लगे बैन को गलत बताया, साथ ही कहा कि उसका मानना है कि इस तरह का पूर्ण प्रतिबंध लगाया भी नहीं जा सकता। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में दिल्ली विश्व विद्यालय और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए हफ्ते भर के अंदर इस मसले पर जवाब भी मांगा है। गुरुवार को मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा करना मौलिक अधिकार है। पुलिस और प्रशासन प्रतिबंधों के साथ अनुमति दे सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से रोक लगाना बिल्कुल अनुचित है।
मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने हैरानी जताई और कहा, 'यह आदेश कब से लागू है और इसे 10 दिन और लागू रहने दें'। साथ ही उन्होंने इस मामले में संतुलन बनाने की बात कहते हुए दोनों पक्षों से हफ्ते के अंदर जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च के लिए तय की। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले दो कॉलेजों को भी नोटिस जारी किए।
अदालत ने फैसले पर उठाया सवाल
सुनवाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी के वकील ने कहा कि प्रॉक्टर का फैसला नॉर्थ कैंपस एरिया में पांच या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जारी रोक के ऑर्डर पर आधारित था। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस और यूनिवर्सिटी दोनों के रोक लगाने के उनके फैसले पर सवाल उठाया, और कहा कि उसकी स्पष्ट राय है कि पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती। उधर याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि छात्रों के शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि कम से कम उन कॉलेजों के लिए बैन पर रोक लगाई जानी चाहिए जो नॉर्थ कैंपस के बाहर हैं।
'छात्र आजादी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते'
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने छात्रों को भी अच्छा बर्ताव करने के निर्देश दिए, और कहा कि वे अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। बता दें कि यह याचिका कानून की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने दायर की है। मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि दो छात्र गुटों के बीच झड़प की आशंका की गुप्त सूचना मिलने के बाद शुरू में एक महीने के लिए इस तरह की रोक का आदेश जारी किया गया था, और फरवरी में इसे 25 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया।
कोर्ट ने कहा- आप रोक के साथ इजाजत दे सकते हैं
पुलिस की दलील सुनने के बाद अदालत ने कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना आपका काम है और अगर आपको झड़प होने की आशंका है, तो आप रोक के साथ भी तो बैठक की इजाजत दे सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से रोक लगाना तो अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा, 'आपका मानना है कि बिना रोक वाली मीटिंग से अशांति फैल सकती है। तो फिर रोक के साथ इसकी इजाजत दें।' साथ ही एक महत्वपूर्ण बात बताते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि रोक के ऑर्डर सिर्फ उसी बैठक को रोकने के लिए जारी किए जा सकते हैं जो कल होने वाली है।
कानून के छात्र ने प्रॉक्टर के आदेश को दी है चुनौती
बता दें कि इस याचिका को कैंपस लॉ सेंटर के छात्र उदय भदौरिया ने दायर किया है, जिसमें उसने डीयू प्रॉक्टर द्वारा 17 फरवरी को जारी किए गए उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कैंपस में किसी भी तरह के जुलूस, प्रदर्शन और धरने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। याचिका में कहा गया कि पूरी तरह से रोक मनमाने ढंग से लगाई गई है और यह अस्पष्ट और बेमतलब है, साथ ही उसने इसे बोलने की आजादी, शांति से इकट्ठा होने और घूमने-फिरने की आजादी के साथ बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन भी बताया है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी ने यह प्रतिबंध फरवरी में एक प्रोटेस्ट के दौरान दो छात्र गुटों के बीच हुई हाथापाई की घटना के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई दो FIR के बाद लगाया था। जिसके बाद इस बैन की वजह से कॉलेज इवेंट या सेमिनार नहीं कर रहे थे, और यहां तक कि सालाना फेस्ट भी या तो कैंसिल कर दिए गए थे या पोस्टपोन कर दिए गए थे।
