हाई कोर्ट ने एक मामले में रद्द की FIR, आरोपी से दिल्ली पुलिस शहीद कोष में 2 लाख रुपए जमा कराने को कहा
संक्षेप: अदालत में शिकायतकर्ता ने कहा कि झगड़ा मामूली बात पर हुआ था। अब वह मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि आरोपी ने उससे माफी मांग ली है और साथ ही एक शपथपत्र दायर कर कहा है कि भविष्य में वह ऐसी हरकत नहीं करेगा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपसी समझौते के बाद दो पड़ोसियों के बीच हुए विवाद के बाद दर्ज नौ साल पुरानी एक FIR को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने साथ ही प्राथमिकी रद्द करते हुए आरोपी पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और आठ सप्ताह के भीतर इस राशि को दिल्ली पुलिस शहीद कोष में जमा कराने का निर्देश दिया है।
यह FIR एक महिला की तरफ से प्राप्त शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। लेकिन अब महिला का कहना है कि आरोपी के साथ उसने विवाद सुलझा लिया है और अब वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। महिला ने पुलिस के पास दर्ज कराई अपनी शिकायत में पड़ोसी पर अपने पति को रोकने, उनके साथ दुर्व्यवहार करने और मारपीट करने आदि का आरोप लगाया था। हालांकि शिकायतकर्ता महिला की अपील पर जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने याचिकाकर्ता व आरोपी अभिषेक गाबा के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी और गाबा को दो लाख रुपए का जुर्माना जमा कराने का निर्देश दिया है।
नौ साल पुराने इस मामले को लेकर विकासपुरी पुलिस स्टेशन में जून 2015 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि मामूली बात पर एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी के साथ गाली-गलौज व हाथापाई की। हालांकि अदालत में शिकायतकर्ता ने कहा कि झगड़ा मामूली बात पर हुआ था। अब वह मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि आरोपी ने उससे माफी मांग ली है और साथ ही एक शपथपत्र दायर कर कहा है कि भविष्य में वह ऐसी हरकत नहीं करेगा।