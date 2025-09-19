HC orders verification of Vikas Yadav wedding date after Nitish Katara mother allegations विकास ने शादी को लेकर झूठ बोला: नीतीश कटारा की मां ने दो फोटो दिखा लगाया आरोप; कोर्ट ने यह कहा, Ncr Hindi News - Hindustan
HC orders verification of Vikas Yadav wedding date after Nitish Katara mother allegations

विकास ने शादी को लेकर झूठ बोला: नीतीश कटारा की मां ने दो फोटो दिखा लगाया आरोप; कोर्ट ने यह कहा

नीलम की ओर से अदालत में पेश हुईं एडवोकेट वृंदा भंडारी ने दावा किया कि यादव ने झूठी और मनगढ़ंत जानकारी दी है। अपनी बात साबित करने के लिए कोर्ट में उन्होंने दो तस्वीरें भी पेश कीं, और कहा कि यादव की शादी वास्तव में जुलाई में हुई थी।

Sourabh Jain भाषा, नई दिल्लीFri, 19 Sep 2025 08:15 PM
दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को नीतीश कटारा हत्याकांड के दोषी विकास यादव की शादी की तारीख सत्यापित करने का आदेश दिया है। अदालत ने यह आदेश शुक्रवार को कटारा की मां नीलम की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें उन्होंने विकास यादव पर अपनी शादी की तारीख को लेकर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया और उसके खिलाफ झूठी गवाही देने के लिए कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया। अपने आरोपों के समर्थन में नीलम की वकील ने अदालत के सामने दो फोटोज भी पेश किए।

अपनी याचिका में नीलम ने अदालत से कहा कि यादव ने इस साल 5 सितंबर को नहीं बल्कि जुलाई में शादी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि यादव ने जमानत अवधि बढ़वाने के लिए अदालत में झूठे सबूत पेश करते हुए सितंबर में शादी करने का दावा किया। जिसके बाद जस्टिस रविंदर डुडेजा ने विकास यादव से जवाब तलब किया।

इसके साथ ही हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नीलम की ओर से दायर याचिका की विषय-वस्तु और उनकी तरफ से रिकॉर्ड में पेश की गई तस्वीरों को सत्यापित करने तथा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया। मामले की अगली सुनवाई करीब ढाई महीने बाद 9 दिसंबर को होगी। नीतीश कटारा की हत्या के मामले में विकास बिना किसी छूट के 25 साल की जेल की सजा काट रहा है।

नीलम की ओर से अदालत में पेश हुईं एडवोकेट वृंदा भंडारी ने दावा किया कि यादव ने झूठी और मनगढ़ंत जानकारी साझा की है। उन्होंने यह साबित करने के लिए दो तस्वीरें भी पेश कीं कि यादव की शादी वास्तव में जुलाई में नोएडा सेक्टर-74 स्थित ‘द ऑरा’ में हुई थी। हालांकि, यादव के वकील ने कहा कि जुलाई की तस्वीरें उनके मुवक्किल की सगाई समारोह की थीं और सुप्रीम कोर्ट को भी इस बारे में सूचित किया गया था।

नीलम ने अपनी याचिका में यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 227 (झूठे साक्ष्य देना), 231 (झूठे साक्ष्य देना या बनाना), 234 और 235 (झूठा प्रमाण पत्र पेश करना) के तहत कार्रवाई का अनुरोध किया है।

हाई कोर्ट ने नौ सितंबर को यादव की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी। यादव अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए शीर्ष अदालत की ओर से दी गई अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर था। इसी दौरान उसने इस आधार पर अदालत से अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था कि उसने हाल ही में शादी की है।

विकास यादव उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता और पूर्व सांसद डीपी यादव का बेटा है। उसके रिश्ते के भाई विशाल यादव को भी कटारा के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी। दोनों विकास की बहन भारती यादव और कटारा के बीच कथित संबंधों के खिलाफ थे, क्योंकि वे अलग-अलग जाति से ताल्लुक रखते थे।