नोएडा इंजीनियर मौत मामले में HC का आदेश, एमजेड विजटाउन प्लानर्स के अभय कुमार को तुरंत रिहा करें
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में गिरफ्तार एमजेड विजटाउन प्लानर्स के डायरेक्टर अभय कुमार को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था।
हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की बेंच ने पाया कि गिरफ्तारी मेमो के क्लॉज 13 में बताई गई प्रक्रिया का पालन करने में पुलिस नाकाम रही। इसके तहत आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना और हिरासत में लेने से पहले मेमो की एक कॉपी देना जरूरी होता है।
यह आदेश गुरुवार को पारित किया गया, जिसमें अभय कुमार की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को मंजूरी दी गई। याचिका में प्रतिवादियों को कुमार को उनकी अवैध हिरासत से रिहा करने का निर्देश देने और यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि उनकी गिरफ्तारी, हिरासत और रिमांड अवैध और अमान्य हैं। याचिका में मिहिर राजेश बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का जिक्र भी किया गया था।
याचिका में दूसरी प्रार्थना यह थी कि एक आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें 20 जनवरी और 21 जनवरी के रिमांड आदेशों और गौतम बुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित बाद के रिमांड आदेशों को रद्द किया जाए। कुमार के वकील ने उमंग रस्तोगी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि इस मामले में भी अरेस्ट मेमो के क्लॉज-13 की शर्त का पालन नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने 20 और 21 जनवरी को सीजेएम द्वारा जारी किए गए ज्यूडिशियल रिमांड के आदेशों को रद्द कर दिया।
अभय कुमार को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के सिलसिले में एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया था। 16 जनवरी को नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज की कार एक अधूरी साइट पर पानी से भरी खाई में गिर गई थी। इस हादसे में उनकी मौत हो गई थी। यह साइट कई सालों से विजटाउन प्लानर्स के कंट्रोल में थी और अधूरी पड़ी थी।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
