नोएडा इंजीनियर मौत मामले में HC का आदेश, एमजेड विजटाउन प्लानर्स के अभय कुमार को तुरंत रिहा करें

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में गिरफ्तार एमजेड विजटाउन प्लानर्स के डायरेक्टर अभय कुमार को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था।

Feb 06, 2026 04:23 pm IST
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में गिरफ्तार एमजेड विजटाउन प्लानर्स के डायरेक्टर अभय कुमार को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पाया कि उनकी गिरफ्तारी को लेकर जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था।

हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की बेंच ने पाया कि गिरफ्तारी मेमो के क्लॉज 13 में बताई गई प्रक्रिया का पालन करने में पुलिस नाकाम रही। इसके तहत आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना और हिरासत में लेने से पहले मेमो की एक कॉपी देना जरूरी होता है।

यह आदेश गुरुवार को पारित किया गया, जिसमें अभय कुमार की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को मंजूरी दी गई। याचिका में प्रतिवादियों को कुमार को उनकी अवैध हिरासत से रिहा करने का निर्देश देने और यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि उनकी गिरफ्तारी, हिरासत और रिमांड अवैध और अमान्य हैं। याचिका में मिहिर राजेश बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का जिक्र भी किया गया था।

याचिका में दूसरी प्रार्थना यह थी कि एक आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें 20 जनवरी और 21 जनवरी के रिमांड आदेशों और गौतम बुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित बाद के रिमांड आदेशों को रद्द किया जाए। कुमार के वकील ने उमंग रस्तोगी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया और कहा कि इस मामले में भी अरेस्ट मेमो के क्लॉज-13 की शर्त का पालन नहीं किया गया है। हाई कोर्ट ने 20 और 21 जनवरी को सीजेएम द्वारा जारी किए गए ज्यूडिशियल रिमांड के आदेशों को रद्द कर दिया।

अभय कुमार को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के सिलसिले में एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया था। 16 जनवरी को नोएडा के सेक्टर 150 में युवराज की कार एक अधूरी साइट पर पानी से भरी खाई में गिर गई थी। इस हादसे में उनकी मौत हो गई थी। यह साइट कई सालों से विजटाउन प्लानर्स के कंट्रोल में थी और अधूरी पड़ी थी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

