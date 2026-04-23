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गौरव भाटिया मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने एक्स यूजर को दिया नोटिस, अश्लील पोस्ट पर मांगा जवाब

Apr 23, 2026 05:50 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
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अपनी पैरवी करते हुए भाटिया ने कहा कि अश्लील व यौन संकेतक भाषा का उपयोग कर उनकी गरिमा पर हमला करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने पोस्ट हटाने के साथ-साथ संबंधित व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने व सिविल कारावास देने की भी मांग की।

गौरव भाटिया मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने एक्स यूजर को दिया नोटिस, अश्लील पोस्ट पर मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) यूजर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह मामला भाटिया के टीवी डिबेट से जुड़े एक कथित अश्लील वीडियो पोस्ट को लेकर है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामले में जस्टिस मिनी पुष्करणा की पीठ ने रैंटिंग गोला नाम के यूजर को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

गौरव भाटिया का आरोप है कि उक्त यूजर ने 19 दिसंबर को वीडियो पोस्ट किया, जो उनके द्वारा दायर मानहानि मामले में 25 सितंबर, 2025 को दिए गए अंतरिम आदेश का उल्लंघन है। उनका कहना है कि यूजर लगातार अदालत के आदेश की अवहेलना करते हुए आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर रहा है।

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'अश्लील व यौन संकेतक भाषा अस्वीकार्य'

पीठ में स्वयं पेश होकर भाटिया ने कहा कि अश्लील व यौन संकेतक भाषा का उपयोग कर उनकी गरिमा पर हमला करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने पोस्ट हटाने के साथ-साथ संबंधित व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने व सिविल कारावास देने की भी मांग की।

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यूजर बोला- आदेश की विधिवत सूचना नहीं मिली

दूसरी तरफ यूजर की तरफ से पेश वकील ने कहा कि अंतरिम आदेश की विधिवत सूचना नहीं दी गई। इस पर भाटिया ने कहा कि आदेश एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजा गया था। पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यूजर से जवाब तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 मई के लिए निर्धारित की गई है। बता दें कि इससे पहले भी पीठ ने टिप्पणी की थी कि किसी व्यक्ति की गरिमा पर अश्लील व आपत्तिजनक भाषा के जरिए हमला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता है।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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