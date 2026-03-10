बिश्नोई के वकील की पुलिस सुरक्षा की याचिका पर HC ने जारी किया नोटिस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने लॉरेंस बिश्नोई के वकील की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने व अपने परिवार के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। फरवरी में कश्मीरी गेट इलाके में वकील की कार पर फायरिंग हुई थी। आरोप है कि उन्हें गैंगस्टर रोहित गोदारा से जान से मारने की धमकी मिली है।
न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई शुक्रवार दोपहर 12 बजे तय की गई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से अतिरिक्त स्थाई वकील राहुल त्यागी पेश हुए। बिश्नोई के वकील दीपक नंदा ने वकील निशांत राणा के जरिए यह याचिका दायर की है। याचिका में अधिवक्ता नंदा ने अपने व अपने परिवार के लिए तुरंत सुरक्षा की मांग की है।
याचिकाकर्ता ने पुलिस को यह निर्देश देने की मांग की है कि वह याचिकाकर्ता व उनके परिवार (दो बच्चों समेत 5 अन्य सदस्य) को जल्द से जल्द पर्याप्त औरव तुरंत पुलिस सुरक्षा दे, ताकि याचिकाकर्ता और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा पक्की हो सके। उन्होंने पुलिस को याचिकाकर्ता पर फायरिंग में शामिल आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश देने की भी मांग की है।
कहा गया है कि याचिकाकर्ता वकील अपने साथियों के साथ कार से घर लौट रहा था, तभी फायरिंग की यह घटना हुई। इस घटना में उसका एक साथी, जिसका नाम संदीप है, दो राउंड गोलियां लगने से घायल हो गया। याचिकाकर्ता की शिकायत पर कश्मीरी गेट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। जांच जारी है।
याचिका में यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को 24 व 25 फरवरी की रात को लगभग 12 बजकर 45 मिनट पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उस समय याचिकाकर्ता के साथ पुलिस अधिकारी मौजूद थे। वहां चल रही कार्यवाही के कारण याचिकाकर्ता फोन कॉल का जवाब नहीं दे सका।
आरोप है कि याचिकाकर्ता को 25 फरवरी को दोपहर 12 बजकर 35 मिनट पर उसी इंटरनेशनल नम्बर फिर कॉल आया। याचिकाकर्ता द्वारा फोन उठाए जाने पर दूसरी तरफ से बताया गया कि वह रोहित गोदारा बोल रहा है। उसने याचिकाकर्ता व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता अधिवक्ता व उनका परिवार इससे भयभीत है।
Ratan Gupta
