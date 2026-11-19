HC ने DDA और DJB को ठहराया दो बच्चों की मौत का जिम्मेदार, देना होगा 11-11 लाख का मुआवजा; कड़ी टिप्पणी भी की
पीठ ने कहा कि सार्वजनिक पार्कों का रखरखाव करने वाले प्राधिकरणों पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से अधिक जिम्मेदारी होती है। बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे वयस्कों की तरह संभावित खतरों को समझ सकें और उनका अनुमान लगा सकें।
रिपोर्ट- हेमलता कौशिक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2010 में दिल्ली के पीतमपुरा इलाके के एक सार्वजनिक पार्क में खुले सीवर में गिरकर दो बच्चों की मौत के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली जल बोर्ड (DJB) को जिम्मेदार ठहराया है। जस्टिस जस्मीत सिंह की पीठ ने दोनों प्राधिकरणों को लापरवाही का दोषी मानते हुए मृतक बच्चों के प्रत्येक परिवार को 11 लाख एक हजार रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा इस राशि पर याचिका दाखिल करने की तारीख से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज और मुकदमे के खर्च के रूप में प्रत्येक परिवार को एक-एक लाख रुपए देने का भी आदेश दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक पार्कों का रखरखाव करने वाले प्राधिकरणों पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से अधिक जिम्मेदारी होती है। बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे वयस्कों की तरह संभावित खतरों को समझ सकें और उनका अनुमान लगा सकें।
16 साल पुराना है मामला, दो बच्चों की गई थी जान
यह मामला रोबियल और अर्जुन नाम के दो बच्चों की मौत से जुड़ा है। यह घटना अप्रैल 2010 में हुई थी, जब पीतमपुरा स्थित एक सार्वजनिक पार्क में खुले सीवर में गिरने से दोनों बच्चों की मौत हो गई थी। उस वक्त रोबियल की उम्र लगभग 11 साल 6 महीने थी, जबकि अर्जुन की उम्र करीब 12 साल 9 महीने थी। इस घटना के छह साल बाद यानी साल 2016 में दोनों बच्चों के माता-पिता ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख करते हुए मुआवजे की मांग की थी। अपनी याचिका में परिजनों ने आरोप लगाया था कि जिन सरकारी प्राधिकरणों पर पार्क और सीवर व्यवस्था के रखरखाव की जिम्मेदारी थी, उनकी लापरवाही के कारण हमारे बच्चों की जान गई।
डीडीए ने बचाव में पेश की थी यह दलील
डीडीए ने दलील दी कि संबंधित पार्क उसके अधिकार क्षेत्र में आता था, लेकिन सीवर का निर्माण कार्य दिल्ली जल बोर्ड द्वारा किया जा रहा था। इसलिए सीवर से संबंधित लापरवाही के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि खुले सीवर के चारों तरफ लगभग चार से पांच फीट ऊंची दीवार बनाई गई थी। पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए थे। जल बोर्ड ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें कथित तौर पर बच्चों की लापरवाही को उनकी मौत का कारण बताया गया था।
सुरक्षा दीवार बना देना ही पर्याप्त नहीं था
हालांकि पीठ ने दिल्ली जल बोर्ड की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि केवल खुले सीवर के चारों तरफ चारदीवारी बना देना पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं माना जा सकता। पीठ ने कहा कि सार्वजनिक पार्कों का रखरखाव करने वाले प्राधिकरणों पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से अधिक जिम्मेदारी होती है। बच्चों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे वयस्कों की तरह संभावित खतरों को समझ सकें और उनका अनुमान लगा सकें।
पीठ ने DDA और DJB पर डाली संयुक्त जिम्मेदारी
पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब किसी सार्वजनिक पार्क में खुला सीवर या मैनहोल मौजूद हो, तो उसका रखरखाव करने वाले प्राधिकरण पर सामान्य मामलों की तुलना में अधिक सावधानी बरतने का दायित्व होता है। पीठ ने यह भी कहा कि बच्चे अक्सर असुरक्षित गड्ढों या स्थानों को खतरनाक समझने के बजाय जिज्ञासा के साथ देखते हैं। कम उम्र के कारण उनमें संभावित खतरे का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता विकसित नहीं होती। इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
अदालत ने नहीं स्वीकारी DDA की दलील
पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए पीठ ने कहा कि सार्वजनिक पार्क में खेल रहे बच्चों को सरकारी प्राधिकरणों द्वारा असुरक्षित छोड़ी गई संरचनाओं से होने वाले खतरे को न समझ पाने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसलिए डीडीए अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता।
पीठ ने डीडीए की इस दलील को भी स्वीकार नहीं किया कि सीवर का काम किसी दूसरी एजेंसी द्वारा किया जा रहा था, इसलिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। पीठ ने स्पष्ट किया कि डीडीए और डीजेबी के बीच आपसी जिम्मेदारी को लेकर विवाद मुआवजे के दावे पर निर्णय लेने में बाधा नहीं बन सकता। पीठ ने डीडीए और डीजेबी को संयुक्त रूप से मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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