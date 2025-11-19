दिल्ली के जेल में कैदियों से जबरन वसूली की शिकायत; HC ने कहा- नजरअंदाज नहीं कर सकते, जांच जरूरी

संक्षेप: दिल्ली हाई कोर्ट ने कैदियों की सुरक्षा और इलाज से संबंधित कथित खामियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हाई कोर्ट ने मंडोली जेल में बंद एक कैदी की याचिका पर सुनवाई की। कैदी ने आरोप लगाया है कि जेल अधिकारियों के इशारे पर उसे और अन्य कैदियों को जबरन वसूली के लिए उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कैदियों की सुरक्षा और इलाज से संबंधित कथित खामियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हाई कोर्ट ने मंडोली जेल में बंद एक कैदी की याचिका पर सुनवाई की। कैदी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि जेल अधिकारियों के इशारे पर उसे और अन्य कैदियों को जबरन वसूली के लिए मारपीट और उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है।

जस्टिस संजीव नरूला ने निर्देश दिया कि इस याचिका को इसी तरह के आरोपों पर अदालत की निगरानी में शुरू की गई सीबीआई जांच में जांच अधिकारी की शिकायत के रूप में माना जाए।

हाई कोर्ट ने 7 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि प्रारंभिक जांच के बाद जांच अधिकारी यह तय कर सकेगा कि क्या आरोपों के लिए अलग से मामला दर्ज करना जरूरी है। या फिर चल रही जांच के एक हिस्से के रूप में उनकी उचित जांच की जा सकती है।

याचिकाकर्ता कैदी द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता पर विचार करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया साक्ष्यों से आरोपों को समर्थन मिलता है। हाई कोर्ट ने कहा कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जेल परिसर के प्रशासन और पर्यवेक्षण में कथित खामियां, विशेष रूप से कैदियों की सुरक्षा और इलाज से संबंधित खामियां गंभीर चिंता का विषय हैं। आदेश में कहा गया है कि ऐसी कोई भी चूक जिससे राज्य के संरक्षण में हिरासत में बंद लोगों के जीवन और कल्याण को खतरा हो सकता है, उचित तंत्र के माध्यम से निष्पक्ष जांच की जरूरत है।

आर्म्स एक्ट के एक मामले में आरोपी याचिकाकर्ता फरमान ने आरोप लगाया कि 7 जून, 2024 को कुछ कैदियों ने उन पर शारीरिक हमला किया, जो कथित तौर पर जेल अधिकारियों के निर्देश पर काम कर रहे थे। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी।

उसने आगे आरोप लगाया कि कैदियों पर हमला जेल के भीतर जबरन वसूली के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। इसमें कैदियों को मारपीट की धमकी देकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता था। कैदी ने कहा कि धमकी के तहत बड़ी रकम का भुगतान करने के बावजूद और ज्यादा दुर्व्यवहार किया जाने लगा।

जेल अधिकारियों के वकील ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि हाई कोर्ट की एक खंडपीठ के 28 अक्टूबर के आदेश के अनुसार, सीबीआई ने इसी तरह के आरोपों के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 386 और 120बी, भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) सहपठित धारा 308(5) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। वकील ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय ने भी संभावित प्रशासनिक चूकों की जांच के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया है।