हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर बनेगा तीसरा एंट्री गेट, रेलवे का क्या है नया प्लान

रेलवे ने दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के पास सराय काले खां की तरफ आए दिन लगने वाले जाम को खत्म करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। रेलवे प्रशासन डीडीए और डूसिब से जमीन के लिए बातचीत कर रहा है।

अमित झा, नई दिल्ली दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन (Hazrat Nizamuddin Railway Station) को आने वाले समय में तीसरा प्रवेश द्वार मिल सकता है। अधिकारियों ने इसके लिए सराय काले खां की ओर मौजूद प्रवेश द्वार से कुछ आगे जमीन चिह्नित की है। यह जमीन डीडीए और डूसिब के पास है। अधिकारी प्रयास कर रहे हैं कि अगर इस जमीन का एक बड़ा हिस्सा उन्हें मिल जाए तो वह उसे नए प्रवेश द्वार के रूप में विकसित कर सकते हैं। ऐसा होने पर सराय काले खां की तरफ यात्रियों के लिए स्टेशन में प्रवेश आसान हो जाएगा और सड़क पर जाम की समस्या से भी बड़ी राहत मिलेगी।

रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर अभी दो प्रवेश द्वार हैं। इसमें एक द्वार हजरत निजामुद्दीन दरगाह वाली दिशा में है, जबकि दूसरा सराय काले खां की तरफ है। सराय काले खां की तरफ बने प्रवेश द्वार के बाहर जगह की कमी होने के चलते यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी दिशा में मेट्रो स्टेशन और नमो भारत स्टेशन बन चुके हैं। इससे यात्रियों के लिए स्टेशन पहुंचना आसान हो गया है। बीते दिनों यहां लगने वाले जाम की समस्या को लेकर विभिन्न विभागों की बैठक पीएमओ में हुई थी। इसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह सराय काले खां के पास जाम की समस्या का समाधान करने की दिशा में काम करें।

विभागों से मांगेंगे जमीन वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सराय काले खां की तरफ डूसिब के कुछ फ्लैट हैं, जो लंबे समय से खाली पड़े हैं। इसके साथ ही यहां डीडीए की कुछ जमीन है। रेलवे उनसे यहां पर जमीन मांग सकता है। अगर यह जगह रेलवे को मिल जाती है, तो यहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरह एक शानदार प्रवेश द्वार बन जाएगा।

ट्रांसपोर्ट हब है निजामुद्दीन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन एक मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब है। यहां पर रेलगाड़ी, मेट्रो, बस, नमो भारत और ऑटो-टैक्सी की सेवा यात्रियों को मिल जाती है, लेकिन इसके बाहर अव्यवस्था होने के चलते रोज जाम लगता है। इसे ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभाग मिलकर यहां व्यवस्था को बेहतर करने के प्रयास कर रहे हैं।