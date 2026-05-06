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भीषण गर्मी और लू का कहर, दिल्ली-राजस्थान समेत कई राज्यों में स्कूलों की लंबी छुट्टियों का ऐलान; देखें लिस्ट

May 06, 2026 08:51 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने यहां के स्कूलों के लिए 50 दिन की छुट्टियों की घोषणा की है। इस दौरान स्कूलों में 11 मई से 30 जून, 2026 तक छुट्टियां रहेंगी। अवकाश समाप्त होने के बाद सभी स्कूल एक जुलाई 2026 से दोबारा खुलेंगे और उसी दिन से शिक्षण कार्य भी शुरू होगा।

भीषण गर्मी और लू का कहर, दिल्ली-राजस्थान समेत कई राज्यों में स्कूलों की लंबी छुट्टियों का ऐलान; देखें लिस्ट

देशभर के कई राज्यों ने मई का महीना आने के साथ ही वातावरण में सूरज की बढ़ती तपिश, भीषण गर्मी और लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बच्चों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत दी है और स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। इस दौरान दिल्ली व राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में गर्मी की छुट्टियों की तारीखों की घोषणा कर दी गई है, जबकि कुछ राज्यों में भीषण गर्मी के चलते छुट्टियां पिछले महीने से ही शुरू हो चुकी हैं।

वैसे तो देश के कई हिस्सों में अप्रैल के महीने में ही पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया था, जिसके बाद राज्य सरकारों ने स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया था, इसी बीच अप्रैल के आखिरी हफ्ते के दौरान दिल्ली, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि से मौसम में थोड़ी ठंडक भी आई, लेकिन अब उस ठंडक का अहसास खत्म होने के बाद एकबार फिर आसमान से आग बरसने लगी है। इसी को देखते हुए विभिन्न राज्यों के शिक्षा विभागों ने लंबी छुट्टियों की घोषणा कर दी है।

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दिल्ली में 50 दिनों का ग्रीष्मकालीन अवकाश

दिल्ली में शिक्षा निदेशालय ने राज्य के स्कूलों के लिए 50 दिन की छुट्टियों की घोषणा की है। इस दौरान स्कूलों में 11 मई से 30 जून, 2026 तक छुट्टियां रहेंगी। अवकाश समाप्त होने के बाद सभी स्कूल एक जुलाई 2026 से दोबारा खुलेंगे और उसी दिन से शिक्षण कार्य भी शुरू होगा।

नोएडा समेत यूपी के अन्य हिस्सों में 26 दिन की छुट्टियां

उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी 2026-27 के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार, सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और समग्र विद्यालयों में 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा और इस दौरान वे बंद रहेंगे। हालांकि विभाग ने निजी स्कूलों को अपने अनुसार समय-सारिणी का पालन करने की अनुमति दी है।

गाजियाबाद समेत हरियाणा में 30 दिन की छुट्टियां

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हरियाणा के स्कूलों में 1 जून से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहने की उम्मीद है।

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राजस्थान में 33 दिन के लिए बंद रहेंगे स्कूल

राजस्थान शिक्षा विभाग के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार, राज्य के सभी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस दौरान 17 मई से 20 जून 2026 तक स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि अगर जून के अंत में गर्मी कम नहीं हुई, तो छुट्टियों को जिला स्तर पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में 45 दिनों की गर्मी की छुट्टियां

मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। सत्र 2026-27 के लिए, छात्रों को 1 मई 2026 से 15 जून 2026 तक 45 दिनों की लंबी गर्मी की छुट्टियां मिलेंगी। इस दौरान प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे, जबकि शिक्षकों के लिए 1 मई से 31 मई तक का अवकाश घोषित किया गया है।

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छत्तीसगढ़ में 55 दिनों का अवकाश

छत्तीसगढ़ में गर्मी की छुट्टियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। राज्य सरकार के स्कूल प्रशासन विभाग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के स्कूलों में 20 अप्रैल से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश दिया गया है। इस दौरान 56 दिनों तक प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई बंद रहेगी।

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ओडिशा में भी शुरू हो चुकीं गर्मी की छुट्टियां

ओडिशा सरकार ने पिछले महीने ही राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए 27 अप्रैल से गर्मियों की छुट्टियां शुरू करने की घोषणा कर दी थी। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 24 अप्रैल को राज्य भर में चल रही लू के कारण स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों को शुरू करने का ऐलान किया था। इस बारे में जारी सरकारी आदेश के अनुसार सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूल 27 अप्रैल से बंद हो गए, जबकि पहले से तय परीक्षाएं और सरकारी काम योजना के अनुसार जारी हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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