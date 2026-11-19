अच्छी खबर : लाहौरी गेट पर स्थित ऐतिहासिक हवेली का बदलेगा स्वरूप, बनेगा सांस्कृतिक केंद्र और संग्रहालय
स्थायी समिति अध्यक्ष ने बताया कि श्री नारायण हवेली का निर्माण 1929 में हुआ था और अनौपचारिक रूप से इसे श्री नारायण हवेली कहा जाता है।
रिपोर्ट- राहुल मानव
दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए निगम प्रशासन द्वारा कई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इसी कड़ी में एमसीडी प्रशासन ने पुरानी दिल्ली के खारी बावली और लाहौरी गेट पर स्थित श्री नारायण हवेली तथा पुरानी दिल्ली क्षेत्र के संग्रहालय का स्वरूप बदलने का फैसला किया है। इन दोनों स्थानों को अब सांस्कृतिक केंद्र व संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को निगम की स्थायी समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित हो गया।
प्रस्ताव के अनुसार पुरानी दिल्ली क्षेत्र शाहजहांनाबाद में स्थित इस हवेली का अब नए सिरे से विकास, संचालन और रखरखाव किया जाएगा। इसे लेकर एमसीडी प्रशासन द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा। इस संबंध में निगम की स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने बताया कि सांस्कृतिक केंद्र व संग्रहालय में कई तरह की खूबियां विकसित की जाएंगी। इस परियोजना को निगम प्रशासन, IGNCA के साथ क्रियान्वयन करेगा। इस एमओयू के तहत IGNCA एकमात्र एजेंसी के रूप में परियोजना पर कार्य करेगी। इसके हर दिन संचालन की जिम्मेदारी भी उनकी होगी।
बेहतर पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित होगी पुरानी दिल्ली
सत्या शर्मा ने बताया कि श्री नारायण हवेली लगभग 7600 वर्ग फुट के भूखंड पर निर्मित एक दो मंजिला संरचना है। यह पुरानी दिल्ली के खारी बावली, लाहौरी गेट चांदनी चौक में स्थित है। इस हवेली के सांस्कृतिक केंद्र व संग्रहालय के रूप में तैयार होने से पुरानी दिल्ली क्षेत्र एक बेहतर पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। इस नए केंद्र के तैयार होने के बाद इसमें कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किए जा सकेंगे।
वर्ष 1929 में हुआ था श्री नारायण हवेली का निर्माण
स्थायी समिति अध्यक्ष ने बताया कि श्री नारायण हवेली का निर्माण 1929 में हुआ था और अनौपचारिक रूप से इसे श्री नारायण हवेली कहा जाता है। निगम के रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2004 में इसके जीर्णोद्धार के बाद इसे वॉल्ड सिटी म्यूजियम के रूप में भी उपयोग किया गया था।
निगम श्री स्कूल बनाए जाएंगे 250 प्राथमिक विद्यालय
स्थायी समिति की बैठक में निगम विद्यालय के अंदर निगम श्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (उत्कृष्टता विद्यालय) का निर्माण करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ है। इससे पहले इस वर्ष मार्च में निगम की शिक्षा समिति की बैठक में निगम के 250 प्राथमिक विद्यालयों को निगम श्री स्कूल में विकसित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था।
250 वार्डों में बनाए जाएंगे निगम श्री स्कूल
इस परियोजना के मद्देनजर एमसीडी के 250 वार्डों में निगम स्कूलों में निगम श्री स्कूल बनाए जाएंगे। इसमें आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जिसमें सभी कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड, बेहतर आधारभूत संरचना, स्वच्छ व व्यवस्थित शौचालय, डिजिटल लर्निंग, समृद्ध पुस्तकालय, उन्नत शैक्षणिक सुविधाएं, स्वच्छ जल व स्वच्छता व्यवस्था, सुरक्षा, बेहतर फर्नीचर, बेहतर कक्षा वातावरण, खेल गतिविधियां, हरित आधारभूत संरचना व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाएगी।
असुरक्षित सामुदायिक भवनों की सूची बनाने के निर्देश
स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा ने अधिकारियों को निगम के सभी सामुदायिक भवनों का सर्वे करने के निर्देश दिए। सर्वे के दौरान जर्जर व असुरक्षित स्थिति वाले सामुदायिक भवनों की पहचान कर उनकी सूची तैयार की जाए। जिससे उनकी स्थिति का आकलन कर आवश्यक मरम्मत व सुधार कार्यों की योजना बनाई जा सके। उन्होंने इस संबंध में सर्वे रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी पारित किए गए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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