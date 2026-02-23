Hindustan Hindi News
हथीन-फिरनी रोड को संवारने के लिए 4.77 करोड़ का बजट मंजूर, हजारों लोगों को होगा सीधा फायदा

Feb 23, 2026 02:25 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, पलवल
फरीदाबाद से सटे हरियाणा के पलवल जिले के कस्बा हथीन के हजारों नागरिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से जर्जर पड़े फिरनी रोड के नवनिर्माण को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 4 करोड़ 77 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया है।

फरीदाबाद से सटे हरियाणा के पलवल जिले के कस्बा हथीन के हजारों नागरिकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। लंबे समय से जर्जर पड़े फिरनी रोड के नवनिर्माण को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए 4 करोड़ 77 लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया है।

बजट स्वीकृत होते ही नगर पालिका ने निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया

परियोजना के पूर्ण होने पर करीब 40 हजार की आबादी को इसका सीधा लाभ मिलेगा और शहर की यातायात व्यवस्था में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। नगर पालिका को शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय से औपचारिक स्वीकृति पत्र प्राप्त हो चुका है। बजट स्वीकृत होते ही पालिका प्रशासन ने निर्माण प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। वर्तमान में तकनीकी स्वीकृति, ड्राइंग अनुमोदन और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी कर टेंडर जारी कर दिया जाएगा, ताकि निर्माण कार्य जल्द शुरू हो सके।

वर्षों से खस्ताहाल थी फिरनी रिंग रोड

फिरनी रिंग रोड पिछले कई वर्षों से खस्ताहाल स्थिति में थी। सड़क के क्षतिग्रस्त होने के कारण वाहन चालकों, स्कूली बच्चों, व्यापारियों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। यह मार्ग हथीन शहर की ट्रैफिक व्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है, जहां से प्रतिदिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। बरसात के मौसम में हालात और भी गंभीर हो जाते थे, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती थी।

योजना के तहत सड़क का निर्माण महाराणा प्रताप पार्क से सतबीर महाशय के निवास तक और दादा गुलाब शाह चौक से कुंडा मंदिर और पशु चिकित्सालय कार्यालय तक आरएमसी सड़क के रूप में किया जाएगा। आरएमसी सड़क की विशेषता यह है कि यह अधिक टिकाऊ और मजबूत होती है। नगर पालिका की चेयरपर्सन रेनू लता ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सड़क बनने के बाद नागरिकों को सुगम और सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी तथा शहर के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।

बजट की उठाई थी मांग

नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन सुमित राजपूत ने अपने कार्यकाल के दौरान रिंग रोड के नवनिर्माण का प्रस्ताव पालिका सदन से पारित कराया था। इसके बाद उन्होंने स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल से मुलाकात कर परियोजना के लिए बजट की मांग उठाई थी। विस्तृत एस्टीमेट तैयार कर निदेशालय को भेजा गया और कई बार स्मरण पत्र भी प्रेषित किए गए।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
