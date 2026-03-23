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रोजा रखने से रोका, पैसे-जेवर मांगते हैं; अदालत से बोली जेल में बंद हाशिम बाबा की पत्नी जोया

Mar 23, 2026 03:38 pm ISTSudhir Jha हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हेमलता कौशिक
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जेल के महानिदेशक को हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान की प्रताड़ना शिकायत पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है। जोया ने जेल अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

रोजा रखने से रोका, पैसे-जेवर मांगते हैं; अदालत से बोली जेल में बंद हाशिम बाबा की पत्नी जोया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जेल के महानिदेशक को हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान की प्रताड़ना शिकायत पर दो सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया है। जोया ने जेल अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। जोया बहरहाल सेंट्रल जेल नम्बर छह में बंद है।

न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने जेल महानिदेशक को शिकायत पर फैसला करने व याचिकाकर्ता को बताने का निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है। पीठ ने कहा कि अगर वह अपनी शिकायत के नतीजे से संतुष्ट नहीं हैं तो वह उच्च न्यायल में दोबारा जा सकती हैं। जोया खान की तरफ से वकील जोगिंदर तुली, जोशीनी तुली के साथ पेश हुए। बताया गया है कि 10 मार्च को जोया के वकील ने ईमेल के जरिए जेल महानिदेशक व सेंट्रल जेल नंबर 6 के अधीक्षक को याचिकाकर्ता के खिलाफ जेल अधिकारियों के गैर-कानूनी व्यवहार के बारे में एक शिकायत भेजी थी, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

रोजा नहीं रखने दिया: जोया

याचिका के मुताबिक जेल अधिकारियों ने कथित तौर पर जोया को परेशान करना शुरू कर दिया है। रमजान के महीने में उससे पैसे की मांग की गई। याचिका में बताया गया है कि 2 मार्च को शाम करीब 6 बजे उप अधीक्षक कार्यालय के बाहर परेशान करने की घटना हुई, जब जेल अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को दिल्ली जेल नियम, 2018 के रूल 1142 का उल्लंघन करते हुए रोजा नहीं रखने दिया।

जोया का आरोप- जेल में मांगे जाते हैं पैसे और गहने

जोया का कहना है कि 13 मार्च को सुबह करीब 9 बजे वार्ड नंबर 9 इलाके में परेशान करने की एक और घटना हुई। जोया नादिर शाह हत्याकांड व एक मादक पदार्थ अधिनियम के तहत दो मामलों में आरोपी है। वह बहरहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद है। जोया ने जेल अधिकारियों द्वारा पैसे व जेवरात की मांग का आरोप लगाया है।

Sudhir Jha

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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