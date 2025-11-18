दुबई से ऐप पर सुपारी देकर दिल्ली में गोलीबारी करा रहा हाशिम बाबा गैंग, पूछताछ में खुलासा
संक्षेप: दिल्ली के फर्श बाजार में बुकी बंटी के घर पर गोलीबारी की पूरी साजिश हाशिम बाबा गैंग के सचिन ने जंगी ऐप के माध्यम से दुबई में बैठ कर रची थी। उसने रंगदारी नहीं मिलने पर ऐप से दिल्ली के बदमाशों से जुड़कर उन्हें गोलीबारी के लिए सुपारी दी थी।
दिल्ली के फर्श बाजार में बुकी बंटी के घर पर गोलीबारी की पूरी साजिश हाशिम बाबा गैंग के सचिन ने जंगी ऐप के माध्यम से दुबई में बैठ कर रची थी। उसने रंगदारी नहीं मिलने पर ऐप से दिल्ली के बदमाशों से जुड़कर उन्हें गोलीबारी के लिए सुपारी दी थी। यह खुलासा पिछले सप्ताह पकड़े गए तीन बदमाशों ने पूछताछ में किया है।
बदमाशों ने पुलिस को बताया कि बुकी बंटी के अलावा प्रीत विहार स्थित सोसो बार और जीटीबी एंक्लेव स्थित सिगार बार में भी गोलीबारी का काम सौंपा गया था। हालांकि, वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाश पकड़े गए, जिसके बाद यह काम किसी अन्य गिरोह को सौंप दिया गया।
आरोपियों के इस खुलासे के बाद सिगार बार में गोलीबारी करने वाले गैंग के तार भी हाशिम बाबा गैंग से जुड़ गए हैं। बार में गोलीबारी करने वाले तीन नाबालिगों समेत कुल चार बदमाशों को शाहदरा पुलिस ने शनिवार को हिरासत में लिया था। इन आरोपियों से भी पूछताछ चल रही है।
डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि बुकी बंटी के घर पर गोलीबारी में तीन बदमाशों जहीर उर्फ आसिफ उर्फ गुड्डू, सलमान उर्फ लड्डन और फारुख को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों ने पूछताछ में खुलासा किया कि 30 लाख की रंगदारी नहीं मिलने पर हाशिम बाबा गैंग के सचिन ने जंगी ऐप से जहीर को गोलीबारी की सुपारी दी थी।
हथियार भी मुहैया कराया था : इसी ऐप पर वारदात को अंजाम देने के तरीके से लेकर हथियारों की उपलब्धता आदि की साजिश रची गई। उसे 70 हजार नकद और तीन पिस्टल भी उपलब्ध कराई गई, जो कि कांति नगर में एक कूड़े के डिब्बे में छिपाया गया था।