दुबई से ऐप पर सुपारी देकर दिल्ली में गोलीबारी करा रहा हाशिम बाबा गैंग, पूछताछ में खुलासा

दुबई से ऐप पर सुपारी देकर दिल्ली में गोलीबारी करा रहा हाशिम बाबा गैंग, पूछताछ में खुलासा

संक्षेप: दिल्ली के फर्श बाजार में बुकी बंटी के घर पर गोलीबारी की पूरी साजिश हाशिम बाबा गैंग के सचिन ने जंगी ऐप के माध्यम से दुबई में बैठ कर रची थी। उसने रंगदारी नहीं मिलने पर ऐप से दिल्ली के बदमाशों से जुड़कर उन्हें गोलीबारी के लिए सुपारी दी थी। 

Tue, 18 Nov 2025 05:46 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के फर्श बाजार में बुकी बंटी के घर पर गोलीबारी की पूरी साजिश हाशिम बाबा गैंग के सचिन ने जंगी ऐप के माध्यम से दुबई में बैठ कर रची थी। उसने रंगदारी नहीं मिलने पर ऐप से दिल्ली के बदमाशों से जुड़कर उन्हें गोलीबारी के लिए सुपारी दी थी। यह खुलासा पिछले सप्ताह पकड़े गए तीन बदमाशों ने पूछताछ में किया है।

बदमाशों ने पुलिस को बताया कि बुकी बंटी के अलावा प्रीत विहार स्थित सोसो बार और जीटीबी एंक्लेव स्थित सिगार बार में भी गोलीबारी का काम सौंपा गया था। हालांकि, वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाश पकड़े गए, जिसके बाद यह काम किसी अन्य गिरोह को सौंप दिया गया।

आरोपियों के इस खुलासे के बाद सिगार बार में गोलीबारी करने वाले गैंग के तार भी हाशिम बाबा गैंग से जुड़ गए हैं। बार में गोलीबारी करने वाले तीन नाबालिगों समेत कुल चार बदमाशों को शाहदरा पुलिस ने शनिवार को हिरासत में लिया था। इन आरोपियों से भी पूछताछ चल रही है।

डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि बुकी बंटी के घर पर गोलीबारी में तीन बदमाशों जहीर उर्फ आसिफ उर्फ गुड्डू, सलमान उर्फ लड्डन और फारुख को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों ने पूछताछ में खुलासा किया कि 30 लाख की रंगदारी नहीं मिलने पर हाशिम बाबा गैंग के सचिन ने जंगी ऐप से जहीर को गोलीबारी की सुपारी दी थी।

हथियार भी मुहैया कराया था : इसी ऐप पर वारदात को अंजाम देने के तरीके से लेकर हथियारों की उपलब्धता आदि की साजिश रची गई। उसे 70 हजार नकद और तीन पिस्टल भी उपलब्ध कराई गई, जो कि कांति नगर में एक कूड़े के डिब्बे में छिपाया गया था।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
