क्या ईरान ने आपको कोई आश्वासन दिया है? अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री मोदी से सवाल
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईरान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या ईरान ने उन्हें होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय जहाजों को गुजरने की अनुमति देने का आश्वासन दिया है।
केजरीवाल की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुरुवार रात ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से फोन पर हुई बातचीत के बाद आई है, जिसमें उन्होंने पश्चिम एशिया की गंभीर स्थिति पर चर्चा की थी। भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति को बताया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और माल एवं ऊर्जा के निर्बाध आवागमन की सख्त जरूरत है।
सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने पूछा कि क्या पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न गंभीर स्थिति से भारतीयों को जल्द ही राहत मिलेगी। केजरीवाल ने हिंदी में लिखे अपने पोस्ट में यह सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी, क्या ईरान के राष्ट्रपति ने आपको आश्वासन दिया है कि वे हमारे जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने देंगे? क्या देशवासी जल्द ही इस गंभीर संकट से छुटकारा पा सकेंगे?
गौरतलब है कि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है, जो भारत के ऊर्जा आयात का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तीन दिन पहले भारत जा रहे एक तेल वाहक जहाज पर ईरानी सेना ने उस समय गोलीबारी की जब वह होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश कर रहा था।
इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल करते हुए पूछा था कि क्या कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे उनको नतमस्तक होना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंत्रालय के एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि देशभर में शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एलपीजी गैस की आपूर्ति रोक दी गई है। फिलहाल केवल घरेलू इस्तेमाल के लिए ही गैस उपलब्ध कराई जा रही है।
केजरीवाल ने आशंका जताई कि आने वाले समय में गैस और तेल की स्थिति और गंभीर हो सकती है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि आखिर किन मजबूरियों के कारण वह डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक रहे हैं। क्या देश आज उसी का खामियाजा भुगत रहा है।
