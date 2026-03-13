Hindustan Hindi News
क्या ईरान ने आपको कोई आश्वासन दिया है? अरविंद केजरीवाल का प्रधानमंत्री मोदी से सवाल

Mar 13, 2026 11:54 am ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईरान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या ईरान ने उन्हें होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय जहाजों को गुजरने की अनुमति देने का आश्वासन दिया है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ईरान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या ईरान ने उन्हें होर्मुज जलडमरूमध्य से भारतीय जहाजों को गुजरने की अनुमति देने का आश्वासन दिया है।

केजरीवाल की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुरुवार रात ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से फोन पर हुई बातचीत के बाद आई है, जिसमें उन्होंने पश्चिम एशिया की गंभीर स्थिति पर चर्चा की थी। भारत के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति को बताया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और माल एवं ऊर्जा के निर्बाध आवागमन की सख्त जरूरत है।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने पूछा कि क्या पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न गंभीर स्थिति से भारतीयों को जल्द ही राहत मिलेगी। केजरीवाल ने हिंदी में लिखे अपने पोस्ट में यह सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री जी, क्या ईरान के राष्ट्रपति ने आपको आश्वासन दिया है कि वे हमारे जहाजों को होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने देंगे? क्या देशवासी जल्द ही इस गंभीर संकट से छुटकारा पा सकेंगे?

गौरतलब है कि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया है, जो भारत के ऊर्जा आयात का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। तीन दिन पहले भारत जा रहे एक तेल वाहक जहाज पर ईरानी सेना ने उस समय गोलीबारी की जब वह होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की कोशिश कर रहा था।

इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रधानंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल करते हुए पूछा था कि क्या कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप के आगे उनको नतमस्तक होना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंत्रालय के एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि देशभर में शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एलपीजी गैस की आपूर्ति रोक दी गई है। फिलहाल केवल घरेलू इस्तेमाल के लिए ही गैस उपलब्ध कराई जा रही है।

केजरीवाल ने आशंका जताई कि आने वाले समय में गैस और तेल की स्थिति और गंभीर हो सकती है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि आखिर किन मजबूरियों के कारण वह डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुक रहे हैं। क्या देश आज उसी का खामियाजा भुगत रहा है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

