रेप केस में फंसे हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार पर एक और FIR, इस बार क्या हैं नए आरोप

रेप केस में फंसे हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार पर एक और FIR, इस बार क्या हैं नए आरोप

संक्षेप: दुष्कर्म के मामले में जमानत पर चल रहे देहाती और हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता उत्तर कुमार (Uttar Kumar) के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा पीड़िता के केस की पैरवी कर रही वकील ने दर्ज कराया है। 

Tue, 18 Nov 2025 09:03 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
दुष्कर्म और धमकी के मामले में जमानत पर चल रहे देहाती और हरियाणवी फिल्मों के अभिनेता उत्तर कुमार के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा पीड़िता के केस की पैरवी कर रही वकील ने दर्ज कराया है। आरोप है कि उत्तर कुमार ने सहयोगी से धमकी भरा और आपत्तिजनक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कराया था।

शिकायतकर्ता ने गाजियाबाद के कविनगर थाने में दी शिकायत देकर बताया कि वह पेशे से वकील हैं। वह शालीमार गार्डन थाने में दर्ज दुष्कर्म और एससी-एसटी ऐक्ट के मामले में पीड़िता की पैरवी कर रही हैं। वकील का आरोप है कि उत्तर कुमार ने अपने लोगों से उन्हें धमकियां दिलवानी शुरू कर दीं। गालियां देने के साथ उन पर केस छोड़ने का दबाव बनाया गया।

7 नवंबर को वह दुष्कर्म पीड़िता के साथ कोर्ट पहुंचीं थीं। 8 नवंबर को फरीदाबाद निवासी सोनम सैन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें सोनम ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उनकी 6 वर्षीय बेटी के बारे में भी अभद्र बातें कहीं गईं और धमकी दी गई।

पीड़ित वकील ने पुलिस को दी शिकायत में उत्तर कुमार और उसके सहयोगियों से जान का खतरा बताया है। उनका कहना है कि उत्तर कुमार किसी भी व्यक्ति से उन पर जानलेवा हमला करवा सकता है।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का लगा था आरोप

शालीमार गार्डन थाना क्षेत्र में रहने वाली एक युवती ने बीते जून 2025 में हरियाणवी फिल्म अभिनेता एवं निर्देशक उत्तर कुमार के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उत्तर कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। 25 सितंबर को एससी-एसटी एक्ट कोर्ट ने उनकी जमानत स्वीकार कर ली थी। 26 सितंबर को उत्तर के वकील की ओर से अदालत में 2 लाख का बॉन्ड और इतनी ही रकम के दो जमानती पेश किए गए थे। 26 सितंबर को दोनों जमानतियों का सत्यापन नहीं हो सका। 29 सितंबर को सत्यापन होने के बाद अदालत से रिहाई का परवाना डासना जेल पहुंचा, जिसके बाद 30 को उत्तर कुमार को डासना जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया।

प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
