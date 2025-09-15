Haryanvi film actor and producer Uttar Kumar detained by ghaziabad police in woman actress rape हरियाणवी फिल्म अभिनेता उत्तर कुमार हिरासत में लिए गए, साथी एक्ट्रेस से रेप का है आरोप, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsHaryanvi film actor and producer Uttar Kumar detained by ghaziabad police in woman actress rape

हरियाणवी फिल्म अभिनेता उत्तर कुमार हिरासत में लिए गए, साथी एक्ट्रेस से रेप का है आरोप

गाजियाबाद की शालीमार गार्डन थाना पुलिस ने यौन शोषण के आरोप में हरियाणवी फिल्मों के एक्टर और प्रड्यूसर उत्तर कुमार को आज हिरासत में ले लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद। आयुष गंगवारMon, 15 Sep 2025 03:19 PM
share Share
Follow Us on
हरियाणवी फिल्म अभिनेता उत्तर कुमार हिरासत में लिए गए, साथी एक्ट्रेस से रेप का है आरोप

गाजियाबाद की शालीमार गार्डन थाना पुलिस ने यौन शोषण के आरोप में हरियाणवी फिल्मों के एक्टर और प्रड्यूसर उत्तर कुमार को आज हिरासत में ले लिया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है। उत्तर कुमार के खिलाफ एक महिला कलाकार ने ही करीब दो महीने पहले शादी करने व फिल्मों में काम दिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी।

गाजियाबाद पुलिस सोमवार सुबह उत्तर कुमार को उनके फार्म हाउस से अपने साथ शालीमार गार्डन थाने लेकर आई थी। कार्यवाहक एसीपी शालीमार गार्डन अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि 18 जुलाई को एक युवती ने उत्तर कुमार के खिलाफ बीएनएस की धारा 69 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि करीब पांच साल पहले उत्तर कुमार उनसे मिले और इसके बाद कई बार शालीमार गार्डन थानाक्षेत्र स्थित अपने ऑफिस पर बुलाया। इस दौरान फिल्मों में काम दिलाने और शादी करने का झांसा देकर उत्तर कुमार ने उनसे दुष्कर्म किया। उत्तर कुमार ने उसे अपने फार्म हाउस पर बुलाकर भी गलत काम किया।

ये भी पढ़ें:'3 साल तक रेप किया', हरियाणी गाने की एक्ट्रेस ने उत्तर कुमार पर लगाए गंभीर आरोप

युवती ने जब शादी करने और फिल्मों में काम दिलाने के लिए दबाव बनाया तो उत्तर कुमार ने इससे इनकार कर दिया और गाली-गलौज करते हुए जातिसूचक गालियां दीं। इस मामले में पुलिस ने एफआर लगा दी थी, जिसका पता चलते ही युवती ने 6 सितंबर को लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह का प्रयास किया था।

इसके बाद डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटील ने एफआर लौटा दी और नए सिरे से विवेचना का आदेश दिया था। एसीपी का कहना है कि सोमवार को उत्तर कुमार को हिरासत में लिया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।