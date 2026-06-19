हरियाणवी डांसर से रेप, तीन पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज; सरकारी डॉक्टर भी फंसा
हरियाणा की एक डांसर से कथित तौर पर रेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि उसे होटल में बुलाकर होमगार्ड सब इंस्पेक्टर ने रेप किया। महिला ने आरोप लगाया है कि उससे शादी का वादा कर कई महीनों तक रेप किया गया। वहीं जब शादी का दबाव बनाया गया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई।
पलवल की रहने वाली हरियाणवी स्टेज डांसर से रेप मामले में होमगार्ड सब इंस्पेक्टर, दो हवलदारों और पलवल सिविल अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान गांव खानपुर फिरोजपुर झिरका होमगार्ड एसआई मनोज निवासी खानपुर निवासी मनोज सिंह, गांव मंढनाका निवासी हवलदार महेंद्र, पलवल सरकारी अस्पताल के डाक्टर राजेश, गांव आलदोका निवासी हवलदार अंकुर के रूप में हुई है।
शहर थाना इंचार्ज जय भगवान ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पीड़िता ने बताया कि होमगार्ड सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने शादी का झांसा देकर कई महीनों तक रेप किया। वह एक केस के सिलसिले में थाने गई थी। वहां एक पुलिसकर्मी ने उसे मनोज से मिलवाया। मनोज ने मदद करने के लिए एक होटल में बुलाया, जहां उसे नशीला पदार्थ खिलाकर रेप किया गया। इसके बाद कई माह तक उसका शोषण किया गया।
मदद करने के बहाने होटल ले जाकर किया रेप
पलवल की रहने वाली स्टेज डांसर ने 4 जून को पलवल शहर थाने में शिकायत में कहा था कि वह अपने पति से तलाक ले चुकी है। पिछले 4 साल से स्टेज डांस और सिंगिग का काम कर रही है। फरवरी में वह बेटी के साथ एक मामले को लेकर थाने गई थी। यहां महेंद्र नाम के एक पुलिसकर्मी ने उसकी मुलाकात होमगार्ड सब इंस्पेक्टर मनोज से कराई। इसके बाद मनोज केस में मदद करने के बहाने घर आया। उसने कहा था कि फरीदाबाद के एक होटल में आ जाए, वहां किसी अधिकारी से मिलवाना है।
होटल में बुलाकर रेप
होटल पहुंचने के बाद मनोज ने उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया। बेहोशी की हालत में मनोज ने उसके साथ रेप किया। जब उसने मनोज की शिकायत करने की बात कही, तो आरोपी शादी का झांसा देने लगा। इसके बाद कई महीनों तक उसके साथ रेप किया गया। उसे कुछ समय बाद पता चला कि मनोज पहले से शादीशुदा है। उसके 3 बच्चे भी हैं। मनोज ने उसे सेक्टर-2 के एक मकान में भी रखा। जब शादी करने की बात कही तो आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगा।
घर आकर शराब पीते थे चारों
महिला का कहना है कि मनोज, महेंद्र हवलदार, अंकुर हवलदार, डॉ राजेश बार-बार उसके घर आते रहते थे। चारों यहां आकर शराब पीते थे। जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो गंदी टिप्पणी करते थे। एक बार टोकने पर डॉ. राजेश ने उसका हाथ पकड़ लिया। शहर थाना इंचार्ज जय भगवान ने बताया कि पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। अभी मामले में कोई गिरफ्तारी नही हुई है। मामले की जांच जारी है।
रिपोर्ट - मोनी देवी
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