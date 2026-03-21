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लोनी पुलिस पर भड़कीं हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी; इस्लाम अपनाने की दी चेतावनी

Mar 21, 2026 11:12 pm ISTKrishna Bihari Singh भाषा, गाजियाबाद
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हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी ने लोनी पुलिस पर अपने भाई को अवैध रूप से हिरासत में लेने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सहायता न मिलने से नाराज होकर उन्होंने इस्लाम अपनाने की चेतावनी दी है।

लोनी पुलिस पर भड़कीं हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी; इस्लाम अपनाने की दी चेतावनी

हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी ने लोनी पुलिस पर अपने भाई को अवैध रूप से हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस ने बिना जानकारी दिए उनके भाई को उठाया और कानूनी मदद भी नहीं लेने दी। विधायक नंद किशोर गुर्जर के हस्तक्षेप के बाद उनके भाई को छोड़ा गया। मोनिका ने कहा कि वह इस घटना से आहत हैं। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने का फैसला किया है। वहीं डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी का कहना है कि पूछताछ के लिए लाए गए व्यक्ति से मोनिका का कोई सगा रिश्ता नहीं है। वह इस मामले को बेवजह तूल दे रही हैं।

लोनी पुलिस पर गंभीर आरोप

हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी ने लोनी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मोनिका ने कहा कि पुलिस उनके भाई को बिना बताए अशोक विहार चौकी ले गई। उनका दावा है कि भाई को अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया और उन्हें कानूनी मदद भी नहीं लेने दी गई।

नंद किशोर गुज्जर से संपर्क किया

मोनिका चौधरी ने बताया कि भाई की खोजबीन के दौरान फोन आने के बाद ही उन्हें उनके भाई के स्थान का पता चला। इसके बाद, उन्होंने भाजपा विधायक नंद किशोर गुज्जर से संपर्क किया जिनके हस्तक्षेप से उनके भाई को पुलिस हिरासत से रिहा किया गया।

क्या लगाए आरोप?

मोनिका चौधरी ने बताया कि पुलिस ने उनके भाई को पकड़ने की बात किसी को बताने पर उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दी और उन्हें डर है कि पुलिस उनके भाई को किसी झूठे केस में फंसा सकती है। उन्होंने कहा कि उन्हें लोनी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

इस्लाम अपनाने की चेतावनी

हिंदू समुदाय और स्थानीय संगठनों से किसी तरह की मदद नहीं मिलने का हवाला देते हुए मोनिका चौधरी ने इस्लाम धर्म अपनाने का इरादा जाहिर किया। मोनिका चौधरी ने कहा कि हिंदू समुदाय और स्थानीय संगठनों से मदद नहीं मिलने के कारण वह इस्लाम अपनाएंगी।

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जरूरत के समय महिलाओं की मदद करने में नाकाम रहे

मोनिका चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के नारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जरूरत के समय महिलाओं की मदद करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने के अपने इरादे का खुलासा किया, लेकिन कोई तिथि नहीं बताई।

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क्या बोली पुलिस?

वहीं पुलिस का कहना है कि मोनिका चौधरी ने इस मामले को बेवजह तूल दे रही हैं। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि स्थानीय विवाद में पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को पुलिस चौकी लाया गया था। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज होने के कारण पड़ोसी उस व्यक्ति को पुलिस के पास लाए थे। वह मोनिका चौधरी का सगा भाई नहीं है। अभी लोनी एसीपी इस मामले की जांच कर रहे हैं और जांच पूरी होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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