लोनी पुलिस पर भड़कीं हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी; इस्लाम अपनाने की दी चेतावनी
हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी ने लोनी पुलिस पर अपने भाई को अवैध रूप से हिरासत में लेने और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सहायता न मिलने से नाराज होकर उन्होंने इस्लाम अपनाने की चेतावनी दी है।
हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी ने लोनी पुलिस पर अपने भाई को अवैध रूप से हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस ने बिना जानकारी दिए उनके भाई को उठाया और कानूनी मदद भी नहीं लेने दी। विधायक नंद किशोर गुर्जर के हस्तक्षेप के बाद उनके भाई को छोड़ा गया। मोनिका ने कहा कि वह इस घटना से आहत हैं। उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने का फैसला किया है। वहीं डीसीपी सुरेंद्र नाथ तिवारी का कहना है कि पूछताछ के लिए लाए गए व्यक्ति से मोनिका का कोई सगा रिश्ता नहीं है। वह इस मामले को बेवजह तूल दे रही हैं।
लोनी पुलिस पर गंभीर आरोप
हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी ने लोनी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मोनिका ने कहा कि पुलिस उनके भाई को बिना बताए अशोक विहार चौकी ले गई। उनका दावा है कि भाई को अवैध तरीके से हिरासत में रखा गया और उन्हें कानूनी मदद भी नहीं लेने दी गई।
नंद किशोर गुज्जर से संपर्क किया
मोनिका चौधरी ने बताया कि भाई की खोजबीन के दौरान फोन आने के बाद ही उन्हें उनके भाई के स्थान का पता चला। इसके बाद, उन्होंने भाजपा विधायक नंद किशोर गुज्जर से संपर्क किया जिनके हस्तक्षेप से उनके भाई को पुलिस हिरासत से रिहा किया गया।
क्या लगाए आरोप?
मोनिका चौधरी ने बताया कि पुलिस ने उनके भाई को पकड़ने की बात किसी को बताने पर उन्हें अंजाम भुगतने की धमकी दी और उन्हें डर है कि पुलिस उनके भाई को किसी झूठे केस में फंसा सकती है। उन्होंने कहा कि उन्हें लोनी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।
इस्लाम अपनाने की चेतावनी
हिंदू समुदाय और स्थानीय संगठनों से किसी तरह की मदद नहीं मिलने का हवाला देते हुए मोनिका चौधरी ने इस्लाम धर्म अपनाने का इरादा जाहिर किया। मोनिका चौधरी ने कहा कि हिंदू समुदाय और स्थानीय संगठनों से मदद नहीं मिलने के कारण वह इस्लाम अपनाएंगी।
जरूरत के समय महिलाओं की मदद करने में नाकाम रहे
मोनिका चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी के नारों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जरूरत के समय महिलाओं की मदद करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने के अपने इरादे का खुलासा किया, लेकिन कोई तिथि नहीं बताई।
क्या बोली पुलिस?
वहीं पुलिस का कहना है कि मोनिका चौधरी ने इस मामले को बेवजह तूल दे रही हैं। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि स्थानीय विवाद में पूछताछ के लिए एक व्यक्ति को पुलिस चौकी लाया गया था। अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज होने के कारण पड़ोसी उस व्यक्ति को पुलिस के पास लाए थे। वह मोनिका चौधरी का सगा भाई नहीं है। अभी लोनी एसीपी इस मामले की जांच कर रहे हैं और जांच पूरी होने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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