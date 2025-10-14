हरियाणा रोडवेज की बस में सवारी अपने साथ ले जा सकेंगी पालतू कुत्ते; कितनी होगी टिकट, क्या हैं शर्तें
हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब यात्री टिकट लेकर अपने पालतू कुत्ते के साथ भी बसों में यात्रा कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा।
हरियाणा रोडवेज की बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब यात्री टिकट लेकर अपने पालतू कुत्ते के साथ भी बसों में यात्रा कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
नियमों के अनुसार, अपने पालतू कुत्ते के साथ सफर करने वाले यात्री को कुत्ते के लिए दो वयस्कों के बराबर टिकट लेनी होगी। यह शुल्क कुत्ते के सीट ऑक्यूपाई करने या अन्य यात्रियों को असुविधा न होने देने के लिए निर्धारित किया गया है। रोडवेज की बसों में केवल छोटे पालतू कुत्तों को ही यात्री अपने साथ यात्रा करवा सकते हैं। बड़े पालतू कुत्तों को बसों में सफर करने की मनाही है, ताकि यात्रियों के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो।
यात्रियों को मेडिकल दस्तावेज भी साथ में रखना होगा : यात्रा के दौरान यात्री को कुत्ते से संबंधित कुछ अनिवार्य दस्तावेज भी अपने साथ रखने होंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है कुत्ते के मुंह पर मास्क (मजल) का लगा होना। इसके अलावा, यात्री को कुत्ते का एंटी-रेबीज टीकाकरण का प्रमाणपत्र सहित सभी मेडिकल कागज भी साथ रखने होंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि कुत्ता स्वस्थ है और सह-यात्रियों के लिए कोई खतरा नहीं है। रोडवेज ने चेतावनी दी है कि यदि कोई यात्री बिना नियमों का पालन किए पालतू कुत्ते के साथ सफर करता पाया जाता है, तो कंडक्टर के साथ यात्री पर भी जुर्माना लगाया जाएगा, जो टिकट का दस गुना होगा। ये नियम यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। यात्री अब नियमों के अनुसार ही रोडवेज की बसों में पालतू कुत्तों को अपने साथ ले जा सकते हैं। इससे कुत्ता पालने वाले लोगों को अब आवागमन करने में न सिर्फ सहूलियत होगी बल्कि सफर भी सुगम होगा।
ट्रेन में पहले से ही है व्यवस्था
रेलवे में भी पालतू कुत्तों को साथ में सफर करवाने के लिए पहले से ही अलग नियम लागू हैं, जिसके तहत उन्हें लगेज के रूप में या विशेष केबिन में ले जाया जाता है। पालतू कुत्तों के साथ यात्रा के लिए स्पष्ट नियम भी तय हैं। यात्री अपने पालतू कुत्ते को प्रथम श्रेणी एसी या आरक्षित कंपार्टमेंट में ले जा सकते हैं। इसके लिए पहले से आवेदन और शुल्क जमा करना जरूरी है। कुत्ते को पट्टे या पिंजरे में रखना अनिवार्य है। ट्रेन में पर्याप्त वेंटिलेशन और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पालतू कुत्ते की देखरेख उसके मालिक को खुद करनी होती है। लंबी यात्रा के दौरान बीच-बीच में उसे खाना और पानी देना जरूरी है। अन्य यात्रियों को दिक्कत न हो इस पर भी ध्यान देना होता है।