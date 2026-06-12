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गुरुग्राम में बेकाबू हुई हरियाणा रोडवेज की बस, कई राहगीरों को कुचला; एक की मौत

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में हरियाणा रोडवेज की बेकाबू बस ने जमकर कोहराम मचाया। बस को ट्रेनी ड्राइवर चला रहा था। ड्राइवर का नियंत्रण खोने से बस बेकाबू हो गई और कई राहगीरों को कुचल डाला। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए। पुलिस बस को कब्जे में लेकर ड्राइवर से पूछताछ कर रही है।

गुरुग्राम में बेकाबू हुई हरियाणा रोडवेज की बस, कई राहगीरों को कुचला; एक की मौत

गुरुग्राम में एक बड़ा हादसा सामने आया है। सेक्टर-37 के पास रोडवेज की एक ट्रेनिंग बस ने पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। कई लोगों ने इधर उधर भाग कर अपनी जान बचाई। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के सतना निवासी 56 साल के रवि शंकर के रूप में हुई है। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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अंडर ट्रेनी ड्राइवर चला रहा था

ट्रेनिंग इंचार्ज सुरेश ने बताया कि बस को इंस्पेक्टर विद्यानंद के नाम से डिपो से ट्रेनिंग रूट पर भेजा गया था। उनके साथ ट्रेनिंग लेने वाले ड्राइवर भी थे। यह बस सेक्टर-37 के पास से निकल रही थी। बस एक अंडर ट्रेनी ड्राइवर चला रहा था। अचानक बस से उसका नियंत्रण खो गया। सड़क संकरी होने के कारण वहां मौजूद लोग बस की चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि दोपहर 1:18 बजे बस ने सेक्टर-37 में मोड़ के पास लोगों को कुचल दिया।

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गुस्साए लोगों ने बस पर पथराव किया

रवि शंकर की मौके पर ही मौत हो गई और तीन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। लोगों ने ड्राइवर को बस रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन बस नहीं रुकी। इससे गुस्साए लोगों ने बस पर पथराव कर दिया। पथराव के बीच बस आगे बढ़ती रही और कुछ दूरी पर जाकर एक कार से टकराकर रुक गई। इसके बाद लोगों की भीड़ ने ड्राइवर को बस से नीचे उतरने के लिए कहा लेकिन वह बस को आगे बढ़ाने लगा। इससे नाराज लोगों ने बस पर पथराव शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

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संकरी सड़क में घुसने से हुआ हादसा

शुरुआती जांच में पता चला है कि बस नए ड्राइवरों को ट्रेनिंग देने के लिए डिपो से निकली थी। इसी दौरान हादसा हो गया। वहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि बस निर्धारित रूट पर नहीं थी और उसे इस रोड से नहीं आना चाहिए था। सड़क संकरी होने के कारण बस को निकालने में दिक्कत हुई, जिससे यह हादसा हो गया। लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर तेज रफ्तार वाहन चलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से इस क्षेत्र में यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और बस चालक से भी पूछताछ की जा रही है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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