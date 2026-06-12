गुरुग्राम में बेकाबू हुई हरियाणा रोडवेज की बस, कई राहगीरों को कुचला; एक की मौत
गुरुग्राम में हरियाणा रोडवेज की बेकाबू बस ने जमकर कोहराम मचाया। बस को ट्रेनी ड्राइवर चला रहा था। ड्राइवर का नियंत्रण खोने से बस बेकाबू हो गई और कई राहगीरों को कुचल डाला। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई जबकि तीन लोग घायल हो गए। पुलिस बस को कब्जे में लेकर ड्राइवर से पूछताछ कर रही है।
गुरुग्राम में एक बड़ा हादसा सामने आया है। सेक्टर-37 के पास रोडवेज की एक ट्रेनिंग बस ने पैदल चल रहे लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए। कई लोगों ने इधर उधर भाग कर अपनी जान बचाई। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के सतना निवासी 56 साल के रवि शंकर के रूप में हुई है। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
अंडर ट्रेनी ड्राइवर चला रहा था
ट्रेनिंग इंचार्ज सुरेश ने बताया कि बस को इंस्पेक्टर विद्यानंद के नाम से डिपो से ट्रेनिंग रूट पर भेजा गया था। उनके साथ ट्रेनिंग लेने वाले ड्राइवर भी थे। यह बस सेक्टर-37 के पास से निकल रही थी। बस एक अंडर ट्रेनी ड्राइवर चला रहा था। अचानक बस से उसका नियंत्रण खो गया। सड़क संकरी होने के कारण वहां मौजूद लोग बस की चपेट में आ गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि दोपहर 1:18 बजे बस ने सेक्टर-37 में मोड़ के पास लोगों को कुचल दिया।
गुस्साए लोगों ने बस पर पथराव किया
रवि शंकर की मौके पर ही मौत हो गई और तीन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई। लोगों ने ड्राइवर को बस रोकने के लिए आवाज लगाई, लेकिन बस नहीं रुकी। इससे गुस्साए लोगों ने बस पर पथराव कर दिया। पथराव के बीच बस आगे बढ़ती रही और कुछ दूरी पर जाकर एक कार से टकराकर रुक गई। इसके बाद लोगों की भीड़ ने ड्राइवर को बस से नीचे उतरने के लिए कहा लेकिन वह बस को आगे बढ़ाने लगा। इससे नाराज लोगों ने बस पर पथराव शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।
संकरी सड़क में घुसने से हुआ हादसा
शुरुआती जांच में पता चला है कि बस नए ड्राइवरों को ट्रेनिंग देने के लिए डिपो से निकली थी। इसी दौरान हादसा हो गया। वहीं, स्थानीय लोगों का आरोप है कि बस निर्धारित रूट पर नहीं थी और उसे इस रोड से नहीं आना चाहिए था। सड़क संकरी होने के कारण बस को निकालने में दिक्कत हुई, जिससे यह हादसा हो गया। लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर अक्सर तेज रफ्तार वाहन चलते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। लोगों ने प्रशासन से इस क्षेत्र में यातायात नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और बस चालक से भी पूछताछ की जा रही है।
रिपोर्ट: मोनी देवी
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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