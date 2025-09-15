Haryana Police head constable ran over 3 brothers returning from school with his car 2 dead हरियाणा पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल ने स्कूल से लौट रहे 3 सगे भाइयों को कार से कुचला; 2 की मौत, तीसरा गंभीर, Ncr Hindi News - Hindustan
हरियाणा पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने अपनी कार से तीन सगे भाइयों को कुचल दिया। तीनों स्कूल से लौट रहे थे। इस हादसे में 2 भाइयों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। चश्मदीदों का कहना है कि हादसे के वक्त हेड कांस्टेबल नशे में था।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/ पलवलMon, 15 Sep 2025 07:47 PM
हरियाणा पुलिस के एक हेड कांस्टेबल ने अपनी कार से तीन सगे भाइयों को कुचल दिया। तीनों स्कूल से लौट रहे थे। इस हादसे में 2 भाइयों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आरोपी कार लेकर भागने लगा, लेकिन लोगों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। चश्मदीदों का कहना है कि हादसे के वक्त हेड कांस्टेबल नशे में था।

पलवल जिले के उटावड़ गांव में हरियाणा पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल ने कार से तीन बच्चों को कुचल दिया। इस हादसे में दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बच्चे को रोहत​क पीजीआई रेफर किया गया है। मृतक बच्चों की पहचान 5 साल के अयान और 7 साल के अहसान के रूप में हुई है। 9 साल का अरजान गंभीर रूप से घायल है। हादसा तब हुआ जब बच्चे स्कूल से लौट रहे थे। तीनों आपस में सगे भाई थे।

हादसे को अंजाम देकर भागा, लोगों ने पकड़ा

मृतक बच्चों के पिता शाहबुद्दीन ने बताया कि उनके तीनों बच्चे गरीबा पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। छुट्टी के बाद जब वे सड़क किनारे खड़े होकर घर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने तीनों को टक्कर मार दी। हादसे में अयान और अहसान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अरजान गंभीर रूप से घायल है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार हरियाणा पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल नरेश कुमार चला रहा था। हादसे के वक्त वह नशे में था। हादसे के बाद आरोपी मौके से गाड़ी लेकर भागने लगा, लेकिन ग्रामीणों ने पीछा कर उसे रोक लिया और पुलिस को सूचना दी।

नशे में धुत्त होने का आरोप, पुलिस ने करवाया मेडिकल

ग्रामीणों का आरोप है कि आरोपी पुलिसकर्मी ने नशे में होने के बावजूद अपनी गलती स्वीकार नहीं की और वर्दी का रौब झाड़ने लगा। जब पुलिस आरोपी को थाने ले जाने लगी तो लोग भी पीछे-पीछे थाने पहुंचे। ग्रामीणों ने उसका मेडिकल सबके सामने कराने की मांग की।

पुलिस ने आरोपी का मेडिकल करवाया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तीसरा बच्चा रोहतक पीजीआई में भर्ती है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।

रिपोर्ट: मोनी देवी