पलवल में घर में सो रही महिला से हैवानियत, बच्चों के सामने दो युवकों ने किया रेप

अक्सर उसके पति देर रात आते हैं। इसी का फायदा उठाकर जावेद और दिलशाद रात्रि में करीब साढ़े 11 बजे घर में घुस आए। दोनों ने उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। पीड़िता ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और दोनों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया।

पलवल में एक घर में छोटे बच्चों के साथ सो रही महिला के साथ गुरुवार रात दो युवकों ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। बहीन थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर दो नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बहीन थाना के जांच अधिकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता ने दी शिकायत में कहा है कि उसके पति टैम्पू चलाकर अपने परिवार का लालन-पालन करते हैं।

