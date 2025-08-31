Haryana palwal two men raped women inside house when she was sleeping with her kids know full details पलवल में घर में सो रही महिला से हैवानियत, बच्चों के सामने दो युवकों ने किया रेप, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर NewsHaryana palwal two men raped women inside house when she was sleeping with her kids know full details

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, पलवलSun, 31 Aug 2025 08:49 AM
पलवल में एक घर में छोटे बच्चों के साथ सो रही महिला के साथ गुरुवार रात दो युवकों ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। बहीन थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर दो नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बहीन थाना के जांच अधिकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी विवाहिता ने दी शिकायत में कहा है कि उसके पति टैम्पू चलाकर अपने परिवार का लालन-पालन करते हैं।

अक्सर उसके पति देर रात आते हैं। इसी का फायदा उठाकर जावेद और दिलशाद रात्रि में करीब साढ़े 11 बजे घर में घुस आए। दोनों ने उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। पीड़िता ने जब विरोध किया तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और दोनों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया।

आरोपियों ने किसी को घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता डर गई, लेकिन पति के घर आने पर उसने आपबीती बताई। इसके बाद महिला पति के साथ बहीन थाने पहुंची और लिखित शिकायत दी।