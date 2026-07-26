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बाएं पैर में था जख्म, दाहिने पैर में किया ऑपरेशन; नूंह के मेडिकल कॉलेज में गजब कांड

By Krishna Bihari Singh
भाषा, नूंह
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नूंह के सरकारी मेडिकल कॉलेज के एक डॉक्टर ने लापरवाही से 4 साल के बच्चे के गलत पैर की सर्जरी कर दी। बच्चे के पिता आरिफ की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 4 डॉक्टरों की जांच कमेटी गठित की है। 

Surgery PTI Representative
नूंह के सरकारी मेडिकल कॉलेज में बच्चे के गलत पैर की सर्जरी किए जाने की घटना सामने आई है।

नूंह के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने 4 साल के बच्चे के गलत पैर की सर्जरी कर दी। बच्चे के पिता ने बताया कि बच्चे के बाएं पैर में फोड़े की सर्जरी होनी थी लेकिन डॉक्टर ने गलती से दाहिने पैर का ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर ने अपनी गलती स्वीकार की है। उसने बाद में दूसरे पैर की भी सर्जरी की। पिता की शिकायत पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने जांच बैठा दी है।

लापरवाही पर बैठी जांच

यह घटना नूंह जिले के नल्हड़ स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में हुई। शहीद हसन खान मेवाती सरकारी मेडिकल के प्रशासन ने बताया कि बच्चे के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पिता की शिकायत पर कथित लापरवाही की जांच शुरू कर दी गई है।

गलत पैर का कर दिया ऑपरेशन

शिकायतकर्ता आरिफ के अनुसार, उनका 4 साल का बेटा के पैर में फोड़ा हुआ था। उसे 20 जुलाई को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। इसके बाद उसके दाहिने पैर की सर्जरी की गई। शिकायत में कहा गया है कि हालांकि जब बच्चे को बाहर लाया गया तो परिवार को पता चला कि गलत पैर की सर्जरी कर दी गई है।

अपनी गलती कबूली, दूसरे पैर का भी किया ऑपरेशन

बच्चे के पिता ने दावा किया कि सर्जन ने अपनी गलती कबूली और बाद में दूसरे पैर की भी सर्जरी की। आरिफ ने आरोप लगाया कि अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. पवन कुमार ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखने के बाद बताया कि सर्जरी वास्तव में बाएं पैर में की जानी थी। इस पर डॉक्टर ने शिकायतकर्ता से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। वह इस मामले को देखेंगे।

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4 डॉक्टरों की कमेटी बनाई

आरिफ ने बताया कि परिवार ने इस संबंध में मेडिकल कॉलेज प्रशासन को लिखित शिकायत दी है। इस प्रकरण पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉ. मुकेश कुमार ने कहा कि मामले में एक लिखित शिकायत मिली है। जांच के लिए 4 डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई गई है। जांच पूरी होने के बाद दोषी पर ऐक्शन लिया जाएगा।

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बादशाहपुर में करंट से युवक की मौत

वहीं गुरुग्राम के गांव बादशाहपुर में निर्माणाधीन मकान में सामग्री चढ़ाने के दौरान बिजली का तार ट्राली से टकरा गया। इससे युवक की करंट लगने से मौत हो गई। थाना बादशाहपुर ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के गांव ललितपुर ठगारी निवासी 21 साल का नंदराम एक महीने पहले गुरुग्राम में आया था। वह सेक्टर-67 स्थित झुग्गियों में रहता था।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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