सोनीपत में खरखौदा कोर्ट परिसर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, हिस्ट्रीशीटर की हत्या
सोनीपत के खरखौदा कोर्ट के बाहर शनिवार को झज्जर के हिस्ट्रीशीटर नीरज उर्फ कातिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नीरज एक घरेलू हिंसा के मामले में पेशी के लिए आया था।
सोनीपत में शनिवार को पेशी के लिए आए एक हिस्ट्रीशीटर की खरखौदा कोर्ट के बाहर गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बदमाश यहां पहले से घात लगाए बैठे थे। उन्होंने पहले गाड़ी से युवक की गाड़ी को टक्कर मारकर उसे रोका और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मृतक की पहचान झज्जर के दूबलधन गांव निवासी नीरज उर्फ कातिया के रूप में हुई है। नीरज पर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में हत्या, रंगदारी, अपहरण और आर्म्स एक्ट समेत 25 से ज्यादा केस दर्ज थे।
वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पेशी पर आया था कोर्ट
नीरज उर्फ कातिया फिलहाल गुरुग्राम के सेक्टर-37 सी में रहता था। नीरज की पत्नी नीतू ने उस पर साल 2019 में घरेलू हिंसा, दहेज और मारपीट का केस दर्ज कराया था। इसी केस की पेशी के लिए नीरज शनिवार को खरखौदा कोर्ट पहुंचा था।
ब्रेजा से आए , टक्कर मारी; बरसाईं गोलियां
बताया जाता है कि जैसे ही नीरज कोर्ट से निकलकर एसडीएम ऑफिस के पास पहुंचा तो एक ब्रेजा गाड़ी में आए 3-4 हमलावरों ने पहले तो उसकी गाड़ी को टक्कर मारी और फिर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं।
सिर और मुंह पर कई गोलियां मारीं
नीरज के सिर और मुंह पर कई गोलियां मारीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान नीरज के साथ उनके कुछ साथी भी मौजूद थे, जिन्होंने उसे बचाने और संभालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात से अदालत परिसर में भगदड़ जैसे हालात बन गए और लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।
पुरानी रंजिश या झगड़े की वजह से हत्या की आशंका
पुलिस को लग रहा है कि यह हत्या पुरानी रंजिश या आपसी झगड़े की वजह से हुई है। हमलावरों ने योजना बनाकर हमला किया और हत्या की साजिश पहले से ही रची गई थी। एसीपी जोगिंद्र शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाए। हमलावरों की तलाश में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, अदालत परिसर में हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
रिपोर्ट- मोनी देवी
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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