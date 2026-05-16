Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सोनीपत में खरखौदा कोर्ट परिसर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, हिस्ट्रीशीटर की हत्या

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, चंडीगढ़
share

सोनीपत के खरखौदा कोर्ट के बाहर शनिवार को झज्जर के हिस्ट्रीशीटर नीरज उर्फ कातिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नीरज एक घरेलू हिंसा के मामले में पेशी के लिए आया था।  

सोनीपत में खरखौदा कोर्ट परिसर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, हिस्ट्रीशीटर की हत्या

सोनीपत में शनिवार को पेशी के लिए आए एक हिस्ट्रीशीटर की खरखौदा कोर्ट के बाहर गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। बदमाश यहां पहले से घात लगाए बैठे थे। उन्होंने पहले गाड़ी से युवक की गाड़ी को टक्कर मारकर उसे रोका और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मृतक की पहचान झज्जर के दूबलधन गांव निवासी नीरज उर्फ कातिया के रूप में हुई है। नीरज पर दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में हत्या, रंगदारी, अपहरण और आर्म्स एक्ट समेत 25 से ज्यादा केस दर्ज थे।

वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पेशी पर आया था कोर्ट

नीरज उर्फ कातिया फिलहाल गुरुग्राम के सेक्टर-37 सी में रहता था। नीरज की पत्नी नीतू ने उस पर साल 2019 में घरेलू हिंसा, दहेज और मारपीट का केस दर्ज कराया था। इसी केस की पेशी के लिए नीरज शनिवार को खरखौदा कोर्ट पहुंचा था।

ब्रेजा से आए , टक्कर मारी; बरसाईं गोलियां

बताया जाता है कि जैसे ही नीरज कोर्ट से निकलकर एसडीएम ऑफिस के पास पहुंचा तो एक ब्रेजा गाड़ी में आए 3-4 हमलावरों ने पहले तो उसकी गाड़ी को टक्कर मारी और फिर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं।

सिर और मुंह पर कई गोलियां मारीं

नीरज के सिर और मुंह पर कई गोलियां मारीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के दौरान नीरज के साथ उनके कुछ साथी भी मौजूद थे, जिन्होंने उसे बचाने और संभालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में एनकाउंटर,फाजिलपुरिया के मैनेजर के घर फायरिंग करने वाला एक शूटर ढेर

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। दिनदहाड़े हुई इस सनसनीखेज वारदात से अदालत परिसर में भगदड़ जैसे हालात बन गए और लोगों में दहशत फैल गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

ये भी पढ़ें:एल्विश यादव का घर बना छावनी, SPU से बाइक राइडर दस्ते तक कैसे-कैसे इंतजाम

पुरानी रंजिश या झगड़े की वजह से हत्या की आशंका

पुलिस को लग रहा है कि यह हत्या पुरानी रंजिश या आपसी झगड़े की वजह से हुई है। हमलावरों ने योजना बनाकर हमला किया और हत्या की साजिश पहले से ही रची गई थी। एसीपी जोगिंद्र शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सबूत जुटाए। हमलावरों की तलाश में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, अदालत परिसर में हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम: ऑफिस की बिल्डिंग से कूदकर महिला ने दी जान, पति गिरफ्तार

रिपोर्ट- मोनी देवी

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Ncr News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।